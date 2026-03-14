Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

Hans Vanaken moest tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge noodgedwongen gewisseld worden. Coach Ivan Leko bevestigt dat het er niet goed uitziet.

Club Brugge heeft zaterdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Westerlo. Blauw-zwart had het moeilijk tegen een sterk Westerlo, maar kon toch de drie punten pakken.

Toch kwamen de Bruggelingen niet zonder kleerscheuren uit de strijd. Net voor de rust kreeg Hans Vanaken een tik. Hij begon meteen te manken en al snel werd duidelijk dat het er niet zo goed uitzag.

Heel Club Brugge hoopt dat schade meevalt bij Vanaken, maar het ziet er niet goed uit

De middenvelder speelde de eerste helft nog uit, maar bleef na de rust binnen. Ivan Leko zei meteen na afloop hoe het nu met Vanaken gaat. "Niet goed", klonk het al snel. "Als Hans van het veld moet, is het nooit goed. Laat ons nu maar hopen dat het geen drama wordt."

De Kroaat bevestigde dat het om de heup ging. Bij Club houdt iedereen zijn adem in want hoe je het ook draait of keert, hij is onmisbaar. "Hans Vanaken is Hans Vanaken", weet Leko ook.

"Hij is de beste speler van de competitie in de laatste tien jaar. We zijn het gewoon om met hem te spelen. De ploeg heeft hem nodig. Je zag in de tweede helft ook al dat het anders was", aldus de T1 van blauw-zwart.