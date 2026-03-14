Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United. Zoals elke goede doelman is hij een beetje bijgelovig, en hij heeft een van zijn aparte rituelen onthuld...

Manchester United speelt een uitstekend seizoen en heeft dat deels te danken aan de rust en zekerheid die Senne Lammens uitstraalt. De Belgische doelman ontpopte zich tot een van de beste keepers in de Premier League en bracht de Red Devils een defensieve stabiliteit die André Onana maar moeilijk kon leveren.

Maar zoals bij veel keepers het geval is, is ook Senne Lammens een tikkeltje bijgelovig en heeft hij zijn vaste voorwedstrijdroutines. In de podcast Fozcast van ex-doelman Ben Foster verklapte de Belg één van zijn opvallende gewoontes.

Lammens gooit zijn handschoenen in de jacuzzi

Een gewoonte die toch wat wenkbrauwen doet fronsen: Lammens vertelt dat hij vóór elke wedstrijd zijn keepershandschoenen... in de jacuzzi legt. "Ik gebruik in elke match een nieuw paar handschoenen, afhankelijk van hoe ik me voel", begint de United-goalie.

"Als ik op zaterdag speel, train ik vrijdag met die handschoenen, maar daarvoor neem ik ze graag even mee in de jacuzzi. Die gewoonte heb ik overgenomen van Simon Mignolet. Het helpt me om de handschoenen echt te voelen: of ze stijf zijn, of ze goed in mijn hand zitten. Ik laat ze er graag een halfuurtje in", legt Lammens uit.



"Net voor de afspraak met de ploeg gooi ik ze in de jacuzzi en haal ik ze er weer uit. Daarna draag ik ze tijdens een volledige training, vervolgens tijdens de opwarming en uiteindelijk in de wedstrijd", besluit de doelman van Manchester United.