Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

De toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht blijft voorlopig onzeker. De 17-jarige middenvelder brak dit seizoen helemaal door en staat daardoor op de radar van verschillende buitenlandse clubs. Zijn vader, Jens De Cat, geeft meer inzicht in wat er staat te gebeuren.

"De bal ligt in het kamp van Nathan. Alle opties liggen nog open", zegt Jens De Cat in Het Nieuwsblad. “Nathan zegt me zelf: ‘Als we goeie play-offs spelen en ons kwalificeren voor Europees voetbal, wil ik gerust blijven.’ Hij moet voetballen waar hij zich goed voelt. Als hij niet klaar is voor een vertrek, gaan we hem niet verplichten tot een transfer.”

Vijftig procent kans dat hij blijft

Een scenario waarbij de middenvelder verkocht wordt maar nog een seizoen in Brussel blijft, sluit de familie niet uit. “We sluiten ook niet uit dat hij verkocht wordt en dan nog een jaar wordt verhuurd aan Anderlecht. Volgens mij is er nog vijftig procent kans dat hij blijft.”

Intussen wordt de naam van De Cat al gelinkt aan Europese topclubs, waaronder FC Bayern München. Zijn vader blijft daar nuchter onder. “Ik zou zeggen dat het nog wat te vroeg is voor zo’n grote club. Al sluit ik zulke clubs ook niet helemaal uit. Als we er op bezoek zouden gaan en Nathan is gecharmeerd, is alles mogelijk. Zeker als zo’n topclub hem nog een jaartje laat rijpen bij Anderlecht.”

Mee naar het WK?

Er waren ook al concrete contacten met geïnteresseerde clubs. “Er zijn gesprekken geweest met enkele clubs. Ik kan geen namen noemen, maar Anderlecht is daarvan op de hoogte. Het waren aftastende gesprekken: wat is hun project voor Nathan en op welke positie zien ze hem spelen? Over geld is er niet gesproken en er is zeker nog niets beslist.”

Het contract van De Cat loopt nog tot 2027, maar een verlenging is voorlopig geen prioriteit. “Er is al gesproken met Anderlecht. Het duurde even omdat er geen sportief directeur meer was, maar wat is de meerwaarde van bijtekenen op dit moment? Een beter salaris? Dat is niet wat telt nu.”



Lees ook... Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"›

Tot slot kijkt Jens De Cat ook naar een mogelijke selectie bij de Rode Duivels. “Ik zou tevreden zijn als hij erbij is. Nathan speelt een goed seizoen, maar hij is nog altijd maar 17 en speelt in de Jupiler Pro League. Er zijn internationals die Champions League spelen. Het WK zou leuk zijn, maar is geen must. Soms begrijp ik Kevin De Bruyne als hij zegt dat het ‘nooit stopt’.”