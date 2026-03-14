Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht blijft voorlopig onzeker. De 17-jarige middenvelder brak dit seizoen helemaal door en staat daardoor op de radar van verschillende buitenlandse clubs. Zijn vader, Jens De Cat, geeft meer inzicht in wat er staat te gebeuren.

"De bal ligt in het kamp van Nathan. Alle opties liggen nog open", zegt Jens De Cat in Het Nieuwsblad. “Nathan zegt me zelf: ‘Als we goeie play-offs spelen en ons kwalificeren voor Europees voetbal, wil ik gerust blijven.’ Hij moet voetballen waar hij zich goed voelt. Als hij niet klaar is voor een vertrek, gaan we hem niet verplichten tot een transfer.”

Vijftig procent kans dat hij blijft

Een scenario waarbij de middenvelder verkocht wordt maar nog een seizoen in Brussel blijft, sluit de familie niet uit. “We sluiten ook niet uit dat hij verkocht wordt en dan nog een jaar wordt verhuurd aan Anderlecht. Volgens mij is er nog vijftig procent kans dat hij blijft.”

Intussen wordt de naam van De Cat al gelinkt aan Europese topclubs, waaronder FC Bayern München. Zijn vader blijft daar nuchter onder. “Ik zou zeggen dat het nog wat te vroeg is voor zo’n grote club. Al sluit ik zulke clubs ook niet helemaal uit. Als we er op bezoek zouden gaan en Nathan is gecharmeerd, is alles mogelijk. Zeker als zo’n topclub hem nog een jaartje laat rijpen bij Anderlecht.”

Mee naar het WK?

Er waren ook al concrete contacten met geïnteresseerde clubs. “Er zijn gesprekken geweest met enkele clubs. Ik kan geen namen noemen, maar Anderlecht is daarvan op de hoogte. Het waren aftastende gesprekken: wat is hun project voor Nathan en op welke positie zien ze hem spelen? Over geld is er niet gesproken en er is zeker nog niets beslist.”

Het contract van De Cat loopt nog tot 2027, maar een verlenging is voorlopig geen prioriteit. “Er is al gesproken met Anderlecht. Het duurde even omdat er geen sportief directeur meer was, maar wat is de meerwaarde van bijtekenen op dit moment? Een beter salaris? Dat is niet wat telt nu.”

Tot slot kijkt Jens De Cat ook naar een mogelijke selectie bij de Rode Duivels. “Ik zou tevreden zijn als hij erbij is. Nathan speelt een goed seizoen, maar hij is nog altijd maar 17 en speelt in de Jupiler Pro League. Er zijn internationals die Champions League spelen. Het WK zou leuk zijn, maar is geen must. Soms begrijp ik Kevin De Bruyne als hij zegt dat het ‘nooit stopt’.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (15/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Nathan De Cat

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière CringeMedia CringeMedia over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes kukeluku kukeluku over Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven mantoch mantoch over Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid ..... ..... over 🎥 Alexis Saelemaekers maakte ook náást het veld indruk bij AC Milan CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd kukeluku kukeluku over Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent - Zulte Waregem: 2-0 SeniorClub SeniorClub over Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder Don Bozhinov Don Bozhinov over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved