Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

KAA Gent pakte een belangrijke zege tegen SV Zulte Waregem, maar voor coach Rik De Mil stond na afloop niet alleen het sportieve centraal. De trainer dacht eerst aan de supporter die voor de wedstrijd medische hulp nodig had.

“Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de persoon die medische hulp heeft gekregen. Ik hoop vooral dat het beter gaat met die persoon", aldus De Mil. Volgens De Mil zorgde het incident ook voor een bijzondere start van de wedstrijd. “Dat zorgt natuurlijk voor een ander begin van een match”, gaf hij toe. Toch vond de coach dat zijn ploeg goed uit de startblokken schoot. “We zijn goed gestart en probeerden Zulte meteen onder druk te zetten.”

De Gent-trainer had respect voor de tegenstander, maar zag zijn ploeg het plan goed uitvoeren. “Zulte is een heel goed voetballend team, maar onze organisatie stond goed. Daardoor kwamen zij minder aan voetballen toe.” Gent kwam vervolgens verdiend op voorsprong. “We scoren een goed doelpunt en ik was heel tevreden over die eerste helft.”

Niet tevreden over begin tweede helft

Na de pauze liep het echter bijna mis voor de Buffalo’s. “Ik was ontgoocheld over de eerste tien minuten van de tweede helft”, zei De Mil. “We hadden gezegd dat we scherp uit de kleedkamer moesten komen, maar we maakten individuele fouten en daaruit volgt ook die strafschop.”

Dat moment bleek uiteindelijk een kantelpunt. Doelman Davy Roef stopte de penalty en gaf zijn ploeg nieuwe energie. “Op het moment dat Davy die bal pakt, weet je dat je een extra boost krijgt”, aldus De Mil. “Die tien minuten na rust hadden de wedstrijd volledig kunnen doen kantelen. Dat is een punt waar we nog aan moeten werken.”

Met de overwinning blijft Gent in de race voor de Champions’ Play-offs. Toch verwacht De Mil dat de strijd nog tot het einde zal duren. “Er zijn te veel ploegen die nog meedoen, dus het zal waarschijnlijk op de laatste speeldag aankomen met die moeilijke verplaatsing naar FCV Dender EH”, besloot hij. “Vanavond mogen we wel even profiteren en genieten van deze zege.”