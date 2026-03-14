OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

DR Congo blijft bijzonder actief als het gaat om jonge binationale talenten. Verschillende voorbeelden tonen dat opnieuw aan.

Met de eerste interlandbreak van 2026 die er eind deze maand aankomt, zullen opnieuw verschillende spelers met een dubbele nationaliteit het nieuws halen. Zoals de voorbije maanden kijkt de Democratische Republiek Congo daarbij naar het Belgische voetbal.

De Congolese bond heeft de eerste oproeping van Joël Kana voor de U23 van de Léopards officieel gemaakt. De 19-jarige verdedigende middenvelder komt uit voor de RSCA Futures.

Van Brussel naar Kinshasa

Opgeleid bij RWDM en in Leuven sloot Joël Kana in juni 2023 aan bij Anderlecht. Daar speelde hij eerst bij de U18, om na één seizoen de overstap te maken naar de Futures. Dit seizoen begon hij in de luwte (drie invalbeurten in de eerste 24 wedstrijden van 1B).

Maar de voorbije weken greep Jelle Coen vaker naar hem, met onder meer een basisplaats tegen Lommel. Nog nooit opgeroepen voor de Belgische jeugdploegen, beleeft Kana nu een groot moment door het land van zijn afkomst te vertegenwoordigen, net als Ezechiel Banzuzi (die voor het eerst werd opgeroepen en zo niet voor Nederland kiest).


Voor Kana is het zo een eerste echte internationale erkenning, maar tegelijk kan deze oproeping ook een belangrijk signaal zijn richting de toekomst. Als hij zich weet te tonen bij de U23 van Congo, zou dat zijn dossier bij de nationale ploeg weleens in een stroomversnelling kunnen brengen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
DR Congo

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" Goro Goro over Charleroi - OH Leuven: 0-0 Swakke25 Swakke25 over "In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet" Swakke25 Swakke25 over Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben" Andreas2962 Andreas2962 over Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal Ratko Svilar Ratko Svilar over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière André Coenen André Coenen over Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen .. .. over Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Andreas2962 Andreas2962 over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved