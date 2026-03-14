OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

DR Congo blijft bijzonder actief als het gaat om jonge binationale talenten. Verschillende voorbeelden tonen dat opnieuw aan.

Met de eerste interlandbreak van 2026 die er eind deze maand aankomt, zullen opnieuw verschillende spelers met een dubbele nationaliteit het nieuws halen. Zoals de voorbije maanden kijkt de Democratische Republiek Congo daarbij naar het Belgische voetbal.

De Congolese bond heeft de eerste oproeping van Joël Kana voor de U23 van de Léopards officieel gemaakt. De 19-jarige verdedigende middenvelder komt uit voor de RSCA Futures.

Van Brussel naar Kinshasa

Opgeleid bij RWDM en in Leuven sloot Joël Kana in juni 2023 aan bij Anderlecht. Daar speelde hij eerst bij de U18, om na één seizoen de overstap te maken naar de Futures. Dit seizoen begon hij in de luwte (drie invalbeurten in de eerste 24 wedstrijden van 1B).

Maar de voorbije weken greep Jelle Coen vaker naar hem, met onder meer een basisplaats tegen Lommel. Nog nooit opgeroepen voor de Belgische jeugdploegen, beleeft Kana nu een groot moment door het land van zijn afkomst te vertegenwoordigen, net als Ezechiel Banzuzi (die voor het eerst werd opgeroepen en zo niet voor Nederland kiest).



Voor Kana is het zo een eerste echte internationale erkenning, maar tegelijk kan deze oproeping ook een belangrijk signaal zijn richting de toekomst. Als hij zich weet te tonen bij de U23 van Congo, zou dat zijn dossier bij de nationale ploeg weleens in een stroomversnelling kunnen brengen.