Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Cercle Brugge moet zich opnieuw aanpassen voor het duel met La Louvière en dat valt slecht bij Onur Cinel. De coach spaart zijn kritiek niet, maar weet ook dat zondag maar één ding telt.

Cercle Brugge speelt zondagavond om 19u15 in eigen huis tegen RAAL La Louvière. Het is voor de Vereniging ondertussen al de derde keer op rij dat ze op dat tijdstip spelen op zondag.

Opvallend deze keer: normaal gezien zou de wedstrijd tegen RAAL zaterdagnamiddag gespeeld worden, maar door carnaval in de Borinage werd de wedstrijd verplaatst. Bij Cercle zijn ze het beu.

Onur Cinel uit frustratie over nieuwe wedstrijdwijziging bij Cercle Brugge

"Uit bijna één jaar België heb ik geleerd dat Cercle altijd voor alles moet opdraaien", vertelde coach Onur Cinel bij Het Nieuwsblad. De Duitser is niet blij met het feit dat Cercle zich opnieuw moet schikken.

"Cercle moet zich altijd aanpassen en zich overal bij neerleggen. Maar goed, we zullen er staan, zelfs als we op maandagmorgen hadden moeten spelen", klinkt het verder nog. Cinel liet zich ook uit over de wedstrijd zelf.



"Zondag moet er gewonnen worden en moeten we onszelf ook belonen. We spelen altijd en overal om te winnen. We krijgen daar overal lof voor, maar dat ben ik al langer moe. Zondag wil ik er ook de drie punten bij, ook al is La Louvière een stugge ploeg en verloren ze al een tijdje niet meer. Het wordt opnieuw een intense partij."