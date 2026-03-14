Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Patro Eisden Maasmechelen pakte op vrijdagavond een belangrijke zege in de Challenger Pro League. Ze wonnen uiteindelijk met 1-2 op bezoek bij Lierse en doen zo opnieuw een prima zaak in de strijd om de top-6.

Patro Eisden Maasmechelen kwam op achterstand in Lierse door een vroege strafschop, omgezet door Stanic. Daarna zetten de Limburgers de wedstrijd echter volledig naar hun hand en uiteindelijk werd nog gewonnen met 1-2.

Stijn Stijnen een tevreden coach na zege op Lierse

"Het was een geweldige prestatie van mijn team. Op elk vlak. Ondanks dat we een tegenslag te verwerken kregen vroeg in de wedstrijd, hebben we zelf de wedstrijd terug doen kantelen", opende Stijn Stijnen zijn reactie op de webstek van Patro Eisden.

"De tweede helft was een totale walk-over. We hebben Lierse daar weggeblazen. Iedereen was op niveau. Het is geen toeval dat de rechtstreekse tegenstander van Milan voor de 2de week op rij met twee gele kaarten het veld af moet. Hij heeft stilaan een patent op die move."

Spits Leandro Rousseau blijft scoren voor Patro Eisden Maasmechelen

Stijnen zag zijn spits Leandro Rousseau voor de vijftiende én zestiende keer scoren "Dat verbaast niemand meer. En ook een pluim voor onze doelman. Als ex-doelman weet ik heel goed hoe moeilijk die hoge ballen waren die hij kwam plukken. Het gaf onze ploeg rust in moeilijkere momenten."



"We sluiten een drukke week af met een schitterend gevoel. De spelers mogen zich daarvoor op de borst kloppen en een weekend genieten van rust en familie." Patro Eisden staat nu knap vierde in de stand en heeft zes punten meer dan nummer zeven KAS Eupen.