Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden Maasmechelen pakte op vrijdagavond een belangrijke zege in de Challenger Pro League. Ze wonnen uiteindelijk met 1-2 op bezoek bij Lierse en doen zo opnieuw een prima zaak in de strijd om de top-6.

Patro Eisden Maasmechelen kwam op achterstand in Lierse door een vroege strafschop, omgezet door Stanic. Daarna zetten de Limburgers de wedstrijd echter volledig naar hun hand en uiteindelijk werd nog gewonnen met 1-2.

Stijn Stijnen een tevreden coach na zege op Lierse

"Het was een geweldige prestatie van mijn team. Op elk vlak. Ondanks dat we een tegenslag te verwerken kregen vroeg in de wedstrijd, hebben we zelf de wedstrijd terug doen kantelen", opende Stijn Stijnen zijn reactie op de webstek van Patro Eisden.

"De tweede helft was een totale walk-over. We hebben Lierse daar weggeblazen. Iedereen was op niveau. Het is geen toeval dat de rechtstreekse tegenstander van Milan voor de 2de week op rij met twee gele kaarten het veld af moet. Hij heeft stilaan een patent op die move."

Spits Leandro Rousseau blijft scoren voor Patro Eisden Maasmechelen

Stijnen zag zijn spits Leandro Rousseau voor de vijftiende én zestiende keer scoren "Dat verbaast niemand meer. En ook een pluim voor onze doelman. Als ex-doelman weet ik heel goed hoe moeilijk die hoge ballen waren die hij kwam plukken. Het gaf onze ploeg rust in moeilijkere momenten."


"We sluiten een drukke week af met een schitterend gevoel. De spelers mogen zich daarvoor op de borst kloppen en een weekend genieten van rust en familie." Patro Eisden staat nu knap vierde in de stand en heeft zes punten meer dan nummer zeven KAS Eupen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK
Stijn Stijnen

Meer nieuws

LIVE: Charleroi neemt het voortouw tegen OH Leuven

16:21
Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 16:00 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 20:00 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 15/03 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 15/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" Goro Goro over Charleroi - OH Leuven: 0-0 Swakke25 Swakke25 over "In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet" Swakke25 Swakke25 over Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben" Andreas2962 Andreas2962 over Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal Ratko Svilar Ratko Svilar over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière André Coenen André Coenen over Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen .. .. over Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Andreas2962 Andreas2962 over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved