"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

Twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie blijft de strijd om de laatste tickets voor Play-off 1 volledig open. Standard, dat onlangs won op het veld van Zulte Waregem, maakt nog altijd kans op kwalificatie. De komende weken wachten nog duels tegen Antwerp en KVC Westerlo.

Analist Steven Defour is echter sceptisch over de kansen van de Rouches in Play-off 1. “Eerlijk gezegd denk ik dat Standard daar weinig zou kunnen uitrichten", zegt hij bij Sudinfo. "Op basis van wat ze dit seizoen tonen, hebben ze er eigenlijk niets te zoeken. Ze hebben geen vaste basisploeg en niet genoeg kwaliteit om hun rang te verdedigen.”

Volgens Defour zijn er meerdere ploegen die momenteel sterker voor de dag komen. “Genk heeft meer talent en speelt beter voetbal. Ook Gent en zelfs Westerlo zijn in mijn ogen sterker.” Toch sluit hij niets uit, want het seizoen verloopt bijzonder onvoorspelbaar. “Dit is echt het jaar om zich al spelend te kwalificeren, zelfs zonder goed voetbal.”

Gent en Westerlo zijn sterker dan Standard

Standard kan volgens hem verrassen wanneer het niet als favoriet aan de aftrap verschijnt. “Wanneer ze niet verwacht worden, kunnen ze een goed resultaat halen, zoals tegen Genk. Maar als ze het spel moeten maken, loopt het vaak mis.” Hij verwacht dan ook een gesloten wedstrijd tegen Antwerp en voorspelt een gelijkspel.

Over Antwerp FC, waar hij zelf als speler succes kende en de beker won, is Defour eveneens kritisch. “Wanneer het geld er niet meer is, wordt het moeilijk. Ook al was het nipt, ze hadden eigenlijk voldoende kwaliteit om in de top zes te eindigen.”

Tot slot kijkt hij met tevredenheid naar KV Mechelen, dat op weg is naar zijn eerste Play-off 1-deelname ooit. “Ik hoop het echt voor mijn opleidingsclub, ze wachten hier al jaren op. Zelfs als ze verliezen tegen Anderlecht, is niets verloren. Alles kan nog afhangen van de resultaten van de concurrentie, zeker met de moeilijke uitwedstrijd bij Club Brugge op de laatste speeldag.”