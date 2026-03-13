Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Foto: © photonews

Eerst dacht iedereen dat het om de rook in het stadion ging dat de match tussen Gent en Zulte Waregem niet van start ging. Maar even later bleek het om iets veel ernstiger te gaan.

Toen de rook was opgetrokken, was er nog steeds geen sprake van voetballen. Het bleek om een medisch noodgeval te gaan, kondigde de stadionspeaker aan. 

Een supporter werd onwel en moest gereanimeerd worden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar momenteel zijn ze nog altijd aan het werken in de tribune. De supporters van Zulte Waregem gaven hun tifo om het gebeuren af te schermen.

Na een kwartier nog steeds geen fluitsignaal

We hopen natuurlijk dat alles goed komt en houden u op de hoogte van de situatie... Een detail in dit alles, maar als de match op 21u15 begonnen is, gaat de match normaal gezien niet door.

De scheidsrechter, Simon Bourdeaud'hui, is momenteel in vol overleg met de verantwoordelijken, maar maakt geen aanstalten om de match te laten beginnen.

Het ziet er alvast niet goed uit als het zo lang duurt. De scheidsrechter is ook al beide banken op de hoogte gaan stellen. De reanimatie werd even later opnieuw begonnen. Intussen werd hij de fan uit het stadion gedragen onder luid applaus. Iedereen hoopt mee... 

