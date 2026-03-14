Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

De Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV krijgt zondag extra lading door de grote sportieve inzet. Wouter Vrancken wil het duel winnen, maar weigert daarbij te denken in termen van revanche.

De Limburgse derby leeft enorm. Deze editie wordt extra beladen dankzij de sportieve belangen. Genk moet eigenlijk winnen om nog een kans te behouden op de Champions' Play-offs terwijl STVV aan fanastisch seizoen bezig is.

STVV-trainer Wouter Vrancken was niet lang geleden nog coach van KRC Genk. Beide partijen gingen niet op de beste manier uit elkaar, maar Vrancken koestert geen revanchegevoelens. Dat maakt hij nog eens duidelijk.

"Revanche is een slechte raadgever", zegt de T1 van STVV bij Het Belang van Limburg. "Er zijn destijds dingen gebeurd, maar dat doet er vandaag niet meer toe. Ik heb dat allemaal een plaats gegeven."

"Ik heb in Genk met fijne mensen samengewerkt. Ik draag hen een warm hart toe, ook spelers die daar nog zitten. Maar zondag is het ieder voor zich", gaat hij verder. STVV kan de reguliere competitie nog steeds als winnaar afsluiten. Speelt het feit dat Genk een Europese wedstrijd in de benen heeft in het voordeel van zijn club?

"Ik zie noch voor STVV noch voor Genk een voor- of nadeel. Er zijn genoeg voorbeelden van ploegen die het lieten afweten na een Europese match, maar je vindt evenzeer voorbeelden in positieve zin. Je kan daar dus geen lijn in trekken. Wij moeten klaar zijn om het sterkste Genk op te vangen", aldus Vrancken.