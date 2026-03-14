Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Thibaut Courtois heeft op zijn positie geschiedenis geschreven bij Real Madrid. Voor enorm veel supporters en trainers is hij de beste doelman uit de clubgeschiedenis.

Woensdagavond in de Champions League deed Thibaut Courtois de aanvallers van Manchester City wanhopen. De Rode Duivel pakte uit met meerdere belangrijke reddingen en had een groot aandeel in de 3-0-zege van Real Madrid in het Santiago Bernabéu.

De Belgische doelman stond er pal tegen de Engelse aanvallen. Hij verhinderde meermaals dat City weer in de wedstrijd kwam. Erling Haaland, bijvoorbeeld, loste geen enkel schot op doel.

De lof liet na die wedstrijd niet op zich wachten. Álvaro Arbeloa prees de prestatie van zijn doelman op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel tegen Elche.

De Belg is de beste doelman

Gevraagd naar de vergelijking tussen Courtois en Iker Casillas, aarzelde Arbeloa niet om te kiezen. "Wat Courtois doet, heb ik nergens anders gezien. Ik blijf bij wat ik onlangs zei. Daar is geen discussie over. Hij is volgens mij de beste doelman uit de geschiedenis van Real Madrid", verklaarde de trainer.

Casillas vs Courtois: ¿Quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid



Prestaties die de Rode Duivels moeten geruststellen. Courtois wordt een grote troef voor het WK 2026. Rudi Garcia zal kunnen rekenen op een doelman in topvorm.