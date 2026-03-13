Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Royal Antwerp FC moet dit weekend aan de bak tegen Standard. Stamnummer één moet reageren na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière. Dat beseft ook Joseph Oosting.

Het werd 0-0 tegen De Wolven, in een wedstrijd waarin Antwerp zelfs blij mocht zijn met een punt. Coach Joseph Oosting hoopt zijn team beter voor de dag te zien komen tegen de Rouches.

Oosting wil niet spreken van ontgoocheling

"Vaak zie ik in wedstrijden terug waarop we getraind hebben, maar dat was tegen La Louvière niet het geval", klinkt het bij Het Nieuwsblad. De Nederlander stuurde daarom deze week bij. "We hebben deze week ons gameplan geëvalueerd, zowel in team als per linie en per individu."

Offensief kwam Antwerp amper uit de verf tegen La Louvière, dat zelfs de beste kansen kreeg in Henegouwen. Oosting wil echter niet spreken van een ontgoochelende prestatie van zijn voorste linie.

"Goh ontgoocheld, we waren gewoon niet goed genoeg – wij allemaal. Van de kansen die we hadden in de omschakeling moest er één binnen. Daarnaast maakte Kouyaté een goudeerlijke goal. Al van zodra hij de lucht inging, floot de scheidsrechter de actie af."

Xander Dierckx zal er niet bij zijn tegen Standard na zijn rode kaart. "Xander was even het jonge veulen dat na zijn blessure er alles aan wilde doen om die wedstrijd te doen kantelen. Daar moet hij uit leren. Tuurlijk hebben we het erover gehad."