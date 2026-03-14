Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Thibaut Courtois kijkt almaar nadrukkelijker richting de voetbalwereld buiten het veld. Na zijn stap in Frankrijk duikt nu ook een Belgisch spoor op, met Sporting Hasselt als mogelijke piste.

Thibaut Courtois is naast doelman bij Real Madrid ook een andere wereld aan het verkennen. Hij investeerde al in het Franse Le Mans, waar hij mede-eigenaar van is, maar er komt nog meer aan.

Zo wil de Rode Duivel ook in een Belgische club investeren. Sam Kerkhofs maakte onlangs duidelijk dat hij contact had met Courtois, al is er nog niets concreet. Het zou dus kunnen dat hij investeert in Sporting Hasselt.

Johan Boskamp reageert op mogelijke investering van Thibaut Courtois in Sporting Hasselt

Johan Boskamp liet zich uit over het idee. "Hij moet zelf weten wat ie doet met zijn geld", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Als hij een clubje als Hasselt wil sponsoren, dan moet ie dat zeker doen."

Het prijskaartje dat eraan vasthangt zal stevig zijn. "Ik denk wel dat het een aardige duit gaat kosten als je weet hoeveel verlies sommige van die clubs in de Challenger Pro League maken."

"Als hij evenveel verstand heeft van investeren als van ballen pakken, dan komt het wel goed met Hasselt", besluit Boskamp. Of Courtois uiteindelijk echt zal instappen, valt nog af te wachten, maar alleen al het idee zorgt nu al voor de nodige nieuwsgierigheid.