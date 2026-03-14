Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Standard grijpt in om jonge spelers beter te beschermen op sociale media. Na racistische reacties onder een video van de U14 schakelde de club de commentaarfunctie uit bij alle jeugdploegen.

Standard onderneemt actie om de jongeren in zijn opleidingscentrum te beschermen. Voortaan is het niet langer mogelijk om reacties achter te laten onder de berichten van de jeugdploegen op Instagram en Facebook.

De club verantwoordt die beslissing nadat er racistische boodschappen werden ontdekt in de reacties onder een video van de U14. Standard benadrukt wel één punt: het opleidingscentrum blijft in de kijker gezet worden op sociale media.

Geen plaats voor racisme

"Onze beslissing om de reacties uit te schakelen doet niets af aan de wil van de club om de activiteiten en successen van haar opleidingscentrum te blijven belichten, maar is een beschermingsmaatregel tegen onaanvaardbaar gedrag", legt Pierre François, General Manager van de club, uit op de website van de club.

Haatspraak opsporen en bestrijden

Naast deze maatregel wil Standard nog een stap verder gaan in de strijd tegen haatberichten. De club heeft een interne cel opgericht die dit soort online gedrag moet opsporen en bestrijden.



Met dit initiatief moeten jonge spelers hun passie voor voetbal kunnen beleven zonder blootgesteld te worden aan haat op sociale media. De club wil zo een duidelijk signaal geven dat racisme en online haat op geen enkele manier thuishoren in of rond de club.