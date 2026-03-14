Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Na het spectaculaire 3-3-gelijkspel tussen NAC Breda en Feyenoord is er ook naast het veld nog een steekspel ontstaan. Robin van Persie reageerde opvallend scherp op een uitspraak van Carl Hoefkens.

Carl Hoefkens en Robin van Persie lijken niet de beste vrienden te gaan worden. In Nederland ontstond er een klein relletje tussen de twee na een uitspraak van de Belgische trainer.

NAC Breda nam het afgelopen weekend namelijk op tegen Feyenoord. De wedstrijd eindigde op een 3-3-gelijkspel. Hoefkens zei na afloop dat Feyenoord de intensiteit niet meer kon opbrengen na een uur spelen.

Die uitspraken hebben ondertussen ook Robin van Persie bereikt, die al snel met een reactie kwam. "Sympathiek van de trainer van NAC, om dat over zijn collega's te zeggen", reageerde hij ironisch bij ESPN.

De Nederlandse trainer heeft een duidelijke mening over de uitspraken van Hoefkens. "Ik vind dat je dat soort teksten als trainer niet over een andere club moet zeggen. Maar dat is iets persoonlijk. Zoiets heb je mij nooit horen zeggen."


Hoefkens zal er de komende weken alles aan moeten doen om een degradatie te voorkomen. NAC staat 17e in het klassement met 23 punten. Eén eenheid minder dan Telstar, de ploeg boven hen die uit de gevarenzone staat.

Meer nieuws

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

14:00
Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

13:45
Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

13:15
Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

13:00
Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

12:30
Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

12:00
Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

11:30
Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

11:00
1
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

10:15
"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

10:30
4
Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

10:00
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

09:15
Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

09:30
11
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

07:10
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20
'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

07:00
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

06:30
1
Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

06:00
Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

23:35
4
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

23:07
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00
KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
2
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

22:00
2
'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

21:40
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09
Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

21:30
Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

21:20
7
Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

21:00
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

20:10
Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

20:20

 Speeldag 27
Zwolle Zwolle 1-1 FC Groningen FC Groningen
FC Volendam FC Volendam 16:30 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 18:45 NEC NEC
Heerenveen Heerenveen 20:00 Telstar Telstar
Ajax Ajax 21:00 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
FC Twente FC Twente 15/03 Utrecht Utrecht
Feyenoord Feyenoord 15/03 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 15/03 Heracles Heracles
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 15/03 NAC NAC

