Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Na het spectaculaire 3-3-gelijkspel tussen NAC Breda en Feyenoord is er ook naast het veld nog een steekspel ontstaan. Robin van Persie reageerde opvallend scherp op een uitspraak van Carl Hoefkens.

Carl Hoefkens en Robin van Persie lijken niet de beste vrienden te gaan worden. In Nederland ontstond er een klein relletje tussen de twee na een uitspraak van de Belgische trainer.

NAC Breda nam het afgelopen weekend namelijk op tegen Feyenoord. De wedstrijd eindigde op een 3-3-gelijkspel. Hoefkens zei na afloop dat Feyenoord de intensiteit niet meer kon opbrengen na een uur spelen.

Robin van Persie reageert geprikkeld op uitspraak van Carl Hoefkens na NAC-Feyenoord

Die uitspraken hebben ondertussen ook Robin van Persie bereikt, die al snel met een reactie kwam. "Sympathiek van de trainer van NAC, om dat over zijn collega's te zeggen", reageerde hij ironisch bij ESPN.

De Nederlandse trainer heeft een duidelijke mening over de uitspraken van Hoefkens. "Ik vind dat je dat soort teksten als trainer niet over een andere club moet zeggen. Maar dat is iets persoonlijk. Zoiets heb je mij nooit horen zeggen."



Hoefkens zal er de komende weken alles aan moeten doen om een degradatie te voorkomen. NAC staat 17e in het klassement met 23 punten. Eén eenheid minder dan Telstar, de ploeg boven hen die uit de gevarenzone staat.