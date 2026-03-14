Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Het ontslag bij RSC Anderlecht heeft Besnik Hasi (54) niet onberoerd gelaten. De voormalige coach nam de voorbije weken de tijd om alles te verwerken. In HLN doet hij nu voor het eerst zijn verhaal en is hij niet mals voor de directie.

Het ontslag weegt nog altijd zwaar. “Het blijft pijnlijk en moeilijk. Dubbel zo moeilijk omdat ik van Anderlecht hou. Het is mijn club.” Hasi zegt dat hij van bij het begin wist dat zijn passage tijdelijk zou zijn. “Ik wist dat ik een passant was. Ik wou Anderlecht een stap laten zetten, zodat de volgende coach verder kon bouwen. Maar ik had niet iedereen mee.”

Niemand gezien tot Anderlecht weer begon te winnen

Volgens Hasi werd hem aan het begin van het seizoen nochtans steun beloofd. Toen de clubleiding — met Olivier Renard, Tim Borguet en Thibault Dochy — de optie in zijn contract wilde lichten, ging het gesprek over een verjonging van de ploeg. “Ik heb toen gevraagd: ‘Wat als het met zo’n jonge ploeg even minder gaat?’ Ze zeiden dat zij dat wel zouden uitleggen. Maar in september zag ik ineens niemand meer. Drie weken lang. Tot we weer begonnen te winnen.”

De coach voelde naar eigen zeggen al in de winter dat het mis kon lopen. “Het mechanisme om mij te ontslaan was eigenlijk al eind december begonnen, toen we thuis verloren van Royal Charleroi SC.” Hasi erkent dat hij zelf ook fouten maakte. “Honderd procent. Dat we ons niet plaatsten voor Europa heeft me het hele seizoen achtervolgd. Ik had ook het gevoel dat ik meer uit deze ploeg moest halen.”

Hasi stelt zich vragen bij de voetbalkennis op Anderlecht

Hij benadrukt wel dat de resultaten sterk afhingen van enkele sleutelspelers. “Tot begin december dacht ik dat we het gevonden hadden, na zeges tegen Club Brugge KV, Royale Union Saint-Gilloise en KRC Genk. Maar dan moest iedereen fit en in vorm zijn: Hazard, Angulo, Coosemans, zelfs De Cat.”

Over zijn contact met clubeigenaar Marc Coucke is Hasi opvallend eerlijk. “Ik heb hem maar één keer gezien, op het Gala van de Gouden Schoen. Drie minuten hebben we gesproken. ‘Zorg dat je in de beker wint tegen Gent’, zei hij.” Daarna stelt Hasi een vraag die volgens hem de kern raakt: “Ik besef dat Coucke de eindbeslissingen neemt, maar weet híj wie wat beslist op Anderlecht?”