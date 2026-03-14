Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Het ontslag bij RSC Anderlecht heeft Besnik Hasi (54) niet onberoerd gelaten. De voormalige coach nam de voorbije weken de tijd om alles te verwerken. In HLN doet hij nu voor het eerst zijn verhaal en is hij niet mals voor de directie.

Het ontslag weegt nog altijd zwaar. “Het blijft pijnlijk en moeilijk. Dubbel zo moeilijk omdat ik van Anderlecht hou. Het is mijn club.” Hasi zegt dat hij van bij het begin wist dat zijn passage tijdelijk zou zijn. “Ik wist dat ik een passant was. Ik wou Anderlecht een stap laten zetten, zodat de volgende coach verder kon bouwen. Maar ik had niet iedereen mee.”

Niemand gezien tot Anderlecht weer begon te winnen

Volgens Hasi werd hem aan het begin van het seizoen nochtans steun beloofd. Toen de clubleiding — met Olivier Renard, Tim Borguet en Thibault Dochy — de optie in zijn contract wilde lichten, ging het gesprek over een verjonging van de ploeg. “Ik heb toen gevraagd: ‘Wat als het met zo’n jonge ploeg even minder gaat?’ Ze zeiden dat zij dat wel zouden uitleggen. Maar in september zag ik ineens niemand meer. Drie weken lang. Tot we weer begonnen te winnen.”

De coach voelde naar eigen zeggen al in de winter dat het mis kon lopen. “Het mechanisme om mij te ontslaan was eigenlijk al eind december begonnen, toen we thuis verloren van Royal Charleroi SC.” Hasi erkent dat hij zelf ook fouten maakte. “Honderd procent. Dat we ons niet plaatsten voor Europa heeft me het hele seizoen achtervolgd. Ik had ook het gevoel dat ik meer uit deze ploeg moest halen.”

Hasi stelt zich vragen bij de voetbalkennis op Anderlecht

Hij benadrukt wel dat de resultaten sterk afhingen van enkele sleutelspelers. “Tot begin december dacht ik dat we het gevonden hadden, na zeges tegen Club Brugge KV, Royale Union Saint-Gilloise en KRC Genk. Maar dan moest iedereen fit en in vorm zijn: Hazard, Angulo, Coosemans, zelfs De Cat.”

Lees ook... Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven
Over zijn contact met clubeigenaar Marc Coucke is Hasi opvallend eerlijk. “Ik heb hem maar één keer gezien, op het Gala van de Gouden Schoen. Drie minuten hebben we gesproken. ‘Zorg dat je in de beker wint tegen Gent’, zei hij.” Daarna stelt Hasi een vraag die volgens hem de kern raakt: “Ik besef dat Coucke de eindbeslissingen neemt, maar weet híj wie wat beslist op Anderlecht?”

Meer nieuws

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

09:15
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

07:10
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

20:10
Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

06:00
'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

07:00
Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

20:00
Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

23:35
1
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

06:30
1
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

23:07
KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
2
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

22:00
2
'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

21:40
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09
Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

21:20
6
Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

16:45
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

21:30
Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

21:00
Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

15:30
3
Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

20:20
Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

19:20
3
Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

17:40
Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

19:50
Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

19:00
Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

19:40
3
Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

18:20
3
Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden Reactie

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

18:40
DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

14:00
7
Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

18:00
Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

16:30

