Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Alexis Flips beleefde de voorbije maanden een ware lijdensweg bij RSCA. Geplaagd door een blessure waar hij maar niet van af raakte, maakte hij eindelijk zijn rentree bij de Futures.

Alexis Flips (26) werd in de zomer van 2023 door RSC Anderlecht gehaald, maar beleefde sindsdien een ware lijdensweg. Eerst werd hij om sportieve redenen aan de kant geschoven, daarna volgden uitleenbeurten aan een club in Turkije en aan Charleroi, waar het voor hem ook niet beter liep. Bovendien sukkelde hij al lange tijd met een blessure.

Dit seizoen, toen hij overbodig was in de A-kern van Anderlecht, kon hij niet echt werken aan een oplossing of zich tonen bij de U23, omdat hij buiten strijd bleef. Flips ligt nog vast tot 2028, maar maakte de voorbije weken eindelijk zijn comeback bij de RSCA Futures.

Alexis Flips sprak op Instagram

Na die bijna onverwachte terugkeer plaatste Flips een lang bericht op Instagram. "10 maanden. 10 maanden na mijn laatste match. 10 maanden van twijfel. 10 maanden van verloren vertrouwen. 10 maanden van keihard werken. 10 maanden ver weg van mijn passie", schrijft hij.

"De voorbije maanden waren de zwaarste van mijn leven. Maar ik ben eindelijk terug, eindelijk terug in een stadion, eindelijk terug bij mijn ploegmaats, eindelijk terug in de droom die ik altijd heb willen beleven", gaat Alexis Flips verder. Daarna bedankt hij zijn naasten, maar ook RSCA, "om mij van begin tot einde te hebben begeleid".

Een einde dat zich stilaan lijkt af te tekenen, want zelfs nu hij weer fit is, lijkt het moeilijk dat Alexis Flips nog terugkeert in de plannen van Sporting Anderlecht. Hij heeft wel nog enkele maanden om Jérémy Taravel te overtuigen, of zich minstens in de kijker te spelen bij de U23.