Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

De spanning stijgt in Limburg voor de derby tussen KRC Genk en STVV. In een volledig uitverkochte Cegeka Arena krijgt Racing zondag alvast een extra duw in de rug van eigen publiek.

Beide teams hebben zaterdagvoormiddag een laatste keer getraind voor de wedstrijd van zondag. Zo'n 200 fans kwamen naar de open training van STVV kijken om hem een laatste keer op scherp te zetten.

Ook Racing Genk organiseerde zaterdag een training die deels open was. Het eerste kwartier hadden supporters de mogelijkheid om hun ploeg te bezichtigen.

Goed nieuws voor de Smurfen want iedereen is fit in de kern. Nicky Hayen kan op al zijn troepen rekenen voor de derby. Josue Kongolo, die tegen Freiburg van het veld moest, is gewoon fit.

Lees ook... Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder›

Maar Genk krijgt nog een boost: Het Belang van Limburg meldt dat de Cegeka Arena volledig is uitverkocht. Abonnees die de wedstrijd niet kunnen bijwonen kunnen hun plaats nog beschikbaar maken voor andere supporters. Zo zullen er maximum 22.668 fans in het stadion aanwezig zijn.