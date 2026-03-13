STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

De spanning loopt op voor de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk. Wouter Vrancken weet wat zijn ploeg te wachten staat, maar wil voor de kraker niet meesurfen op het favorietenverhaal.

De derbykoorts in Limburg stijgt tot een hoog niveau. Zondag staat STVV oog in oog met KRC Genk in de Cegeka Arena. Voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel. STVV-coach Wouter Vrancken kijkt uit naar de partij.

"Genk is gewoon een goede ploeg", opent hij voor de camera's van TV Limburg. "Ik ken er veel spelers dus ik weet wat hun kwaliteiten zijn. Individueel is de kwaliteit er enorm. Het is een ploeg die eigenlijk altijd de Champions’ Play-offs zou moeten spelen."

"Maar goed, wij hebben ook getoond dat we een goede ploeg zijn dus we moeten er iets tegenover zetten en zorgen dat we opnieuw met dezelfde mentaliteit op het veld komen. Dat is zeker en vast nodig in zo’n derby", gaat Vrancken verder.

Wouter Vrancken houdt zich afzijdig van favorietenrol voor derby tegen KRC Genk

Sommigen zien STVV als favoriet, gezien hun geweldig seizoen, maar Vrancken wil daar meteen iets over duidelijk maken. "Ik denk nooit in die termen, favoriet of underdog. Dat heeft ook nul meerwaarde als ik tegen de jongens spreek. Dat is iets voor de pers en supporters. Als je naar het klassement zijn wij het, als je kijkt naar individuele kwaliteiten en het budget, dan is het sowieso Genk. Uiteindelijk maakt het tijdens de match helemaal niets uit."

Vrancken heeft nog een doel met STVV, aangezien de club de reguliere competitie nog steeds kan winnen. "Wij willen graag de luis in de pels blijven bovenaan het klassement. Daar spelen wij voor. Ook om de afstand met de achtervolgers zo groot mogelijk te houden. Voor Genk staat er meer op het spel met PO1."