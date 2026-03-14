Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

De onzekerheid rond Iran en het WK 2026 blijft groeien. Na eerdere harde taal klinkt nu plots een ander geluid, want de Iraanse minister van Sport sluit deelname toch opnieuw niet uit.

Het conflict in het Midden-Oosten heeft ondertussen ook gevolgen voor de voetbalwereld. Er zijn grote spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten en die blijven oplopen. Met oog op het WK zorgt dit voor onzekerheid.

De Amerikaanse president Donald Trump liet eerder deze week verstaan dat Iran welkom is op het WK, al raadde hij het land af om af te reizen naar de VS voor het Wereldkampioenschap.

De Iraanse minister van Sport, Ahmad Donjamali, zei dat zijn land absoluut niet zou deelnemen aan het WK. Daardoor leek het erop dat de Rode Duivels een andere tegenstander zouden krijgen, maar nu krijgen we een nieuwe wending. 

Donjamali wil namelijk dat zijn land alsnog dat zijn land deelneemt aan het WK. "Ik hoop dat de voorwaarden worden gecreëerd zodat onze jongens toch nog aan het WK kunnen deelnemen", quoteert HLN Donjamali bij staatspersbureau Irna.


"Het is belangrijk om alle aspecten zorgvuldig na te gaan om deelname toch nog mogelijk te maken", besluit hij. De minister van Sport zou graag hebben dat de wedstrijden van Iran in Mexico doorgaan.

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"
13:45

13:45
Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

13:30
Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

13:15
Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

13:00
Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

12:30
Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

12:00
Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

11:30
Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

11:00
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

10:15
"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

10:30
Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

10:00
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

09:15
Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

09:30
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

07:10
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20
'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

07:00
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

06:30
Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

06:00
Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

23:35
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

23:07
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00
KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

22:00
'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

21:40
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09
Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

21:30
Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

21:20
Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

21:00
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

20:10
Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

20:20

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

