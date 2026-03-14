Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

De onzekerheid rond Iran en het WK 2026 blijft groeien. Na eerdere harde taal klinkt nu plots een ander geluid, want de Iraanse minister van Sport sluit deelname toch opnieuw niet uit.

Het conflict in het Midden-Oosten heeft ondertussen ook gevolgen voor de voetbalwereld. Er zijn grote spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten en die blijven oplopen. Met oog op het WK zorgt dit voor onzekerheid.

De Amerikaanse president Donald Trump liet eerder deze week verstaan dat Iran welkom is op het WK, al raadde hij het land af om af te reizen naar de VS voor het Wereldkampioenschap.

De Iraanse minister van Sport, Ahmad Donjamali, zei dat zijn land absoluut niet zou deelnemen aan het WK. Daardoor leek het erop dat de Rode Duivels een andere tegenstander zouden krijgen, maar nu krijgen we een nieuwe wending.

Iraanse minister van Sport laat deur voor deelname aan WK 2026 opnieuw op een kier

Donjamali wil namelijk dat zijn land alsnog dat zijn land deelneemt aan het WK. "Ik hoop dat de voorwaarden worden gecreëerd zodat onze jongens toch nog aan het WK kunnen deelnemen", quoteert HLN Donjamali bij staatspersbureau Irna.



"Het is belangrijk om alle aspecten zorgvuldig na te gaan om deelname toch nog mogelijk te maken", besluit hij. De minister van Sport zou graag hebben dat de wedstrijden van Iran in Mexico doorgaan.