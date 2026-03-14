Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

Bayern München heeft zaterdag met negen man nog een punt uit de brand gesleept tegen Bayer Leverkusen. De ploeg van Vincent Kompany kende een bijzonder woelige namiddag, maar hield de schade wel beperkt.

Na zes minuten spelen liep het al een eerste keer mis. Aleix Garcia kon, via Jonathan Tah, de thuisploeg op voorsprong zetten. Bayern stond al bijzonder snel in het krijt.

Bayern München pakt ondanks twee rode kaarten nog punt tegen Bayer Leverkusen

Kort voor de rust ging het van kwaad naar erger. Na een bijzonder smerige overtreding van Nicolas Jackson kreeg hij meteen een rode kaart onder de neus geschoven. Met tien spelers en een achterstand ging Bayern de rust in.

Beide ploegen hadden kansen om het tweede doelpunt van de partij te maken na de pauze. Uiteindelijk was het Luis Diaz die 20 minuten voor tijd de gelijkmaker kon binnenwerken.



De Beierse doelpuntenmaker kreeg uiteindelijk nog een tweede gele kaart vanwege een schwalbe. Een negenkoppig Bayern pakt zo uiteindelijk nog een punt. De club van Vincent Kompany eerste in het klassement met 67 punten.