KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht
Als KV Mechelen dit weekend wint, speelt het Play-off 1. Alleen heet de tegenstander Anderlecht, dat onder Jérémy Taravel nog niet verloren heeft.

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft zich op zijn persconferentie dan ook duidelijk uitgelaten over paars-wit. "Het is nog altijd een van de toonaangevende ploegen in België. We spelen tegen Anderlecht, niet tegen Janneke en Mieke. Toen we in Anderlecht gingen spelen, stonden we vlak voor hen. Ik vind het onwaarschijnlijk dat we nu nog altijd op twee punten van Anderlecht staan."

Dat zegt misschien meer over Anderlecht dan over Mechelen? "Dat laat ik aan jullie over. Je kunt stellen dat wij een standvastig seizoen hebben gespeeld. Qua budget en kwaliteit mag je hen hoger verwachten. Topclubs veren op een bepaald moment toch wel recht. Kijk maar naar de heenwedstrijd. De situatie was toen al kantje boord bij Anderlecht, maar je botst wel op een sterke tegenstander."

Vanderbiest is uiteraard niet blind voor de reeks die Anderlecht neerzet onder Taravel. "Het systeem is niet veel veranderd, maar je hebt een paar jongens die op revanche belust zijn en Hazard die in de laatste vier wedstrijden vijf doelpunten heeft gemaakt. Ze scoren veel, dat is ook al anders geweest. Ze hebben niet veel nodig."

Kleine aanpassingen kunnen bij zo'n ploeg ook effect hebben. "De Cat speelt ook iets hoger. In een ploeg die goed draait, gaan de statistieken sowieso naar omhoog. Dan worden spelers als De Cat, Verschaeren en Hazard gevaarlijk. Op één speler fixeren is gevaarlijk tegen Anderlecht, want dan staat er wel iemand anders recht. Een Degreef komt ook vanuit het niets weer aan de oppervlakte."

Aangezien Anderlecht nog één punt nodig heeft om zijn plek in de Champions' Play-offs veilig te stellen, zal Taravel wel zijn beste elf opstellen in Mechelen. Toch? "Zij gaan ook naar de kaarten kijken. Een Saliba staat bijvoorbeeld op negen gele kaarten. Ik kan me voorstellen dat ze niet willen dat die nog zijn tiende gele kaart pakt." 

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

17:00
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière

