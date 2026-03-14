Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Voor de Limburgse derby tussen KRC Genk en Sint-Truidense VV staat er bijzonder veel op het spel. Genk strijdt om een plaats in de top zes, terwijl STVV zich wil blijven mengen in het titeldebat. Trainer Nicky Hayen beseft dat het seizoen ervan hangt.

Hayen ging in op de opmerkingen van analist Johan Boskamp, die stelde dat hij bij Genk actiever coacht dan in zijn periode bij Club Brugge. “Dat is ook zo. Bij Club Brugge kreeg ik op het einde het verwijt dat ik te weinig passie uitstraalde. Daar was ik het niet mee eens. Maar ik heb die opmerking meegenomen en ben ermee aan de slag gegaan", zegt hij in HBvL.

Volgens de trainer betekent actiever coachen niet dat hij zijn principes heeft losgelaten. “Als spelers uitvoeren wat je vraagt, heeft het geen zin om als een gek te staan roepen. Maar ik merk dat een actievere manier van coachen extra energie kan overbrengen. Dat ik geen passie heb, is zever.”

Seizoen Genk mislukt zonder Champions' Play-offs

Wat de ambities van Genk betreft, is Hayen duidelijk. “Zoveel mogelijk. Het liefst staan we straks in de Champions’ Play-offs. Dat is belangrijk voor de club en de spelers.” Daarnaast wil Genk ook verder bekeren in Europa en als enige Belgische ploeg de nationale eer hooghouden.

De trainer erkent dat het seizoen wisselvallig is geweest, maar ziet nog steeds kansen. “We weten dat we het nog kunnen redden met kwalificatie voor de Champions’ Play-offs en een Europese kwartfinale. Al moeten we beseffen dat ook het omgekeerde scenario mogelijk is.”

Lees ook... Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"›

Hayen is realistisch: zonder top zes kan het seizoen niet als geslaagd worden beschouwd. “Met minder dan de Champions’ Play-offs mag een club als Genk nooit tevreden zijn. Als we toch in de Europe Play-offs belanden, zullen we ook daar alles doen om dat laatste Europese ticket te pakken. Zolang we meestrijden voor de top zes, gaan we onze huid duur verkopen.”