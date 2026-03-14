Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

De Limburgse derby brengt zondag niet alleen twee rivalen, maar ook twee trainers met een gedeeld verleden tegenover elkaar. Wouter Vrancken sprak opvallend open over zijn collega Nicky Hayen.

De Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV wordt zondagnamiddag afgewerkt in de Cegeka Arena. STVV-coach Wouter Vrancken staat tegenover KRC Genk-coach Nicky Hayen. Beide trainers kennen elkaar best goed.

Vrancken kent ook de kwaliteiten van zijn collega-trainer. "We hebben nooit samengewerkt in het trainersvak, maar ik weet dat zijn werkethiek een grote kwaliteit is", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Wouter Vrancken looft werkethiek van Nicky Hayen en deelt opvallende luchthavenanekdote

"Nicky is obsessief bezig met zijn taak, op dat vlak kan je hem nooit iets verwijten", gaat Vrancken verder. De oefenmeester van Sint-Truiden kent Hayen ook van een andere job, die niets met voetbal te maken heeft.

"We hebben ooit samen voor de beveiliging gezorgd op de luchthaven toen we allebei een job moesten invullen om te kunnen combineren met trainerschap op lager niveau", vertelt hij. "We hebben ons daar goed geamuseerd."

"Niet dat we daardoor zoveel meer contact hadden, maar we werkten met een aantal ex-voetballers samen. Zelfs op de luchthaven was Nicky ambitieus om door te groeien in zijn job", aldus Vrancken.