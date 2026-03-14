Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

De Limburgse derby brengt zondag niet alleen twee rivalen, maar ook twee trainers met een gedeeld verleden tegenover elkaar. Wouter Vrancken sprak opvallend open over zijn collega Nicky Hayen.

De Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV wordt zondagnamiddag afgewerkt in de Cegeka Arena. STVV-coach Wouter Vrancken staat tegenover KRC Genk-coach Nicky Hayen. Beide trainers kennen elkaar best goed.

Vrancken kent ook de kwaliteiten van zijn collega-trainer. "We hebben nooit samengewerkt in het trainersvak, maar ik weet dat zijn werkethiek een grote kwaliteit is", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Wouter Vrancken looft werkethiek van Nicky Hayen en deelt opvallende luchthavenanekdote

"Nicky is obsessief bezig met zijn taak, op dat vlak kan je hem nooit iets verwijten", gaat Vrancken verder. De oefenmeester van Sint-Truiden kent Hayen ook van een andere job, die niets met voetbal te maken heeft.

"We hebben ooit samen voor de beveiliging gezorgd op de luchthaven toen we allebei een job moesten invullen om te kunnen combineren met trainerschap op lager niveau", vertelt hij. "We hebben ons daar goed geamuseerd."

Lees ook... Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder
"Niet dat we daardoor zoveel meer contact hadden, maar we werkten met een aantal ex-voetballers samen. Zelfs op de luchthaven was Nicky ambitieus om door te groeien in zijn job", aldus Vrancken.

Volg KRC Genk - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/03).

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

16:30
Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

12:00
Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

14:30
Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

13:45
LIVE: Charleroi neemt het voortouw tegen OH Leuven Live

LIVE: Charleroi neemt het voortouw tegen OH Leuven

16:21
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

16:00
OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

16:00
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

15:00
Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

15:15
Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

13:15
Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

14:00
3
Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

13:00
1
Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

13:30
Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

12:30
Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

11:00
2
Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

11:30
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

10:15
"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

10:30
5
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

09:15
Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

09:30
13
Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

10:00
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

07:10
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20
Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

06:00
'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

07:00
Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

23:35
4
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

06:30
1
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

23:07
KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00

