Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Patro Eisden Maasmechelen pakte op vrijdagavond een belangrijke zege in de Challenger Pro League. Voor Lierse was de 1-2 nederlaag dan weer een erg pijnlijke nederlaag, waardoor ze de top-6 nu echt wel mogen vergeten.

Lierse kwam in eigen huis nochtans op voorsprong door een vroege strafschop, omgezet door Stanic. Daarna zetten de Limburgers de wedstrijd echter volledig naar hun hand en uiteindelijk werd nog door de bezoekers gewonnen: 1-2.

De thuisploeg eindigde de wedstrijd met negen, na twee keer twee gele kaarten voor De Buyser en Masaki. Daar waren ze achteraf absoluut niet over te spreken bij Lierke Plezierke en dus waren ze streng in hun bewoordingen.

“Hij heeft het simpelweg verkloot”, was Alexandre Stanic heel erg streng in Het Belang van Limburg over de scheidsrechter Allaerts. “Echt, ik heb er in feite geen woorden voor. Ik had alleszins niet de indruk dat voor beide teams dezelfde regels van kracht waren."

"Hij zet ons met negen spelers, terwijl de tegenstander zonder enig oog voor de bal een speler van ons naar hartenlust mag torpederen. Het is gewoon niet correct. En het erge is dat we zowel Wout De Buyser als Hugo Masaki nu ook komend weekend moeten missen.”

Lees ook... Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"
Lierse staat helemaal in de middenmoot van het klassement en lijkt al op weg naar een grijs einde van het seizoen. "Ik denk dat we dit snel achter ons moeten laten. We hebben de focus nu op RWDM te leggen", aldus Kiany Vroman daarover.

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

15:15
Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

18:45
LIVE: Wordt voetballogica gerespecteerd in duel tussen eerste en laatste in Jupiler Pro League? Live

LIVE: Wordt voetballogica gerespecteerd in duel tussen eerste en laatste in Jupiler Pro League?

18:22
Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

18:30
Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

17:57
Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

18:00
1
KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht Interview

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

17:30
2
Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming Analyse

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

17:00
Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

16:30
OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

16:00
1
Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

16:00
Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

15:30
Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

15:00
Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

14:30
Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

14:00
3
Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

13:45
Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

13:15
Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

13:30
Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

13:00
1
Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

12:30
Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

12:00
Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

11:30
Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

11:00
2
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

10:15
"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

10:30
7
Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

10:00
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

09:15
Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

09:30
19
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
1
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

07:10
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20

Speeldag 30

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 20:00 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 15/03 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 15/03 Francs Borains Francs Borains

