Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Patro Eisden Maasmechelen pakte op vrijdagavond een belangrijke zege in de Challenger Pro League. Voor Lierse was de 1-2 nederlaag dan weer een erg pijnlijke nederlaag, waardoor ze de top-6 nu echt wel mogen vergeten.

Lierse kwam in eigen huis nochtans op voorsprong door een vroege strafschop, omgezet door Stanic. Daarna zetten de Limburgers de wedstrijd echter volledig naar hun hand en uiteindelijk werd nog door de bezoekers gewonnen: 1-2.

De thuisploeg eindigde de wedstrijd met negen, na twee keer twee gele kaarten voor De Buyser en Masaki. Daar waren ze achteraf absoluut niet over te spreken bij Lierke Plezierke en dus waren ze streng in hun bewoordingen.

“Hij heeft het simpelweg verkloot”, was Alexandre Stanic heel erg streng in Het Belang van Limburg over de scheidsrechter Allaerts. “Echt, ik heb er in feite geen woorden voor. Ik had alleszins niet de indruk dat voor beide teams dezelfde regels van kracht waren."

"Hij zet ons met negen spelers, terwijl de tegenstander zonder enig oog voor de bal een speler van ons naar hartenlust mag torpederen. Het is gewoon niet correct. En het erge is dat we zowel Wout De Buyser als Hugo Masaki nu ook komend weekend moeten missen.”

Lierse staat helemaal in de middenmoot van het klassement en lijkt al op weg naar een grijs einde van het seizoen. "Ik denk dat we dit snel achter ons moeten laten. We hebben de focus nu op RWDM te leggen", aldus Kiany Vroman daarover.