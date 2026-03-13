Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Thorgan Hazard weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Het contract van de Anderlecht-speler loopt af, terwijl ook andere clubs zich stilaan beginnen te roeren voor de ervaren winger.

De toekomst van Thorgan Hazard oogt nog onzeker. Zijn contract bij Anderlecht loopt aan het einde van het seizoen af. De 32-jarige flankaanvaller wil niet te lang wachten met het tekenen van een nieuw contract.

Of dat nu bij Anderlecht of een andere ploeg is, blijft afwachten. Aan interesse is er in ieder geval geen gebrek voor de efficiëntste speler van paars-wit. Dat verklaarde hij zelf in een interview met La Dernière Heure.

Thorgan Hazard bevestigt interesse van andere clubs terwijl toekomst bij Anderlecht onduidelijk blijft

"Laat ons zeggen dat er, gezien mijn recente prestaties, wel een paar clubs geïnformeerd hebben", vertelde Hazard. "Ook vanuit het buitenland."

Zulte Waregem zou zelfs diep in de buidel willen tasten om hem terug te halen, maar dat moet voor Hazard niet. "Ik zou niet willen dat ze zover gaan, ik heb te veel respect voor die club. Er is geen bod geweest."

Maar wel contact. "Ik ben in contact gebleven met mensen van de club. Ik heb een heel goede band met hen, maar we hebben niet over cijfers gesproken. Het idee is eens gevallen, maar op dit moment is er niets concreets", besluit de winger.