17 goals in zijn eerste profseizoen: chouchou van Stijn Stijnen in het vizier van meerdere clubs uit 1A

Na een indrukwekkend eerste seizoen in de Challenger Pro League zou Leandro Rousseau snel de stap naar de Belgische voetbalelite kunnen zetten. De Bergenaar wordt namelijk nauwlettend gevolgd door verschillende kandidaten voor de Champions' Play-offs, waaronder KAA Gent en Club Brugge.

Bij zijn eerste seizoen op profniveau maakt Leandro Rousseau furore. Vorig seizoen scoorde de Bergenaar 25 keer in eerste nationale. Sinds zijn komst naar Patro Eisden afgelopen zomer zit hij al aan zestien doelpunten in de Challenger Pro League, plus één in de Beker van België.

Als mede-topscorer van 1B, samen met de ervaren Lennart Mertens van Beveren, had de 22-jarige spits dit seizoen een voet in 44% van de competitiegoals van zijn ploeg. Dat onderstreept zijn belang in de strijd om de eindronde.

Na zijn dubbelslag vrijdag bij de zege op Lierse (1-2) lijkt Rousseau waarschijnlijk maar één seizoen in de Challenger Pro League te blijven voor hij naar de elite verhuist, zelfs als Patro Eisden niet promoveert.

Leandro Rousseau meteen naar een topclub in de Jupiler Pro League?

Volgens onze informatie wordt de oud-speler van Bergen, Sporting Charleroi en Olympic Charleroi nauwlettend gevolgd door meerdere clubs uit de Jupiler Pro League en dat zijn niet de minste.



Het zouden niemand minder dan KAA Gent en Club Brugge zijn die zich recent hebben geïnformeerd en ook andere kandidaten voor de Champions Play-offs werden achter de schermen al genoemd. Stijn Stijnen dreigt dus komende zomer zijn sleutelspeler te verliezen, op wie Patro Eisden een prijskaartje van om en bij de 1,7 miljoen euro heeft geplakt.