Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

Besnik Hasi werd een tijdje terug ontslagen als trainer van RSC Anderlecht. In zijn spoor stapte enkele dagen later ook assistent Lucas Biglia op.

Geen contact met Verschueren

Met Michael Verschueren wilde Besnik Hasi na zijn ontslag bij RSC Anderlecht niet bellen, maar met zijn assistent Lucas Biglia die hij zelf ging halen deed hij dat wel.

“Ik heb Lucas gezegd dat hij niet mocht opstappen. Dat hij minstens tot het einde van het seizoen moest blijven, want het is niet zo dat wij voor zijn terugkeer elke dag aan de telefoon hingen”, is Hasi heel erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

De twee hadden elkaar volgens Hasi twaalf tot dertien jaar lang niet gehoord. “'Maar jij hebt me alles gegeven', zei Lucas. Zo'n loyaliteit kom je zelden tegen in het voetbal. Ik wou ook investeren in Lucas' trainerscarrière. Hem beter maken, zodat hij belangrijk werd voor Anderlecht.”

Ideaalbeeld van Anderlecht

Biglia maakte hem duidelijk dat in de zes maanden dat hij aan de slag was bij Anderlecht nooit iemand van het bestuur met hem kwam babbelen. De keuze was dan ook snel gemaakt voor de Argentijn.

“Zijn beslissing stond vast. Lucas had bovendien nog een ideaalbeeld van Anderlecht. De voorbije maanden heeft hij de nieuwe realiteit gezien”, besluit Hasi.