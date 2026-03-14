Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

Foto: © photonews

Besnik Hasi werd een tijdje terug ontslagen als trainer van RSC Anderlecht. In zijn spoor stapte enkele dagen later ook assistent Lucas Biglia op.

Geen contact met Verschueren

Met Michael Verschueren wilde Besnik Hasi na zijn ontslag bij RSC Anderlecht niet bellen, maar met zijn assistent Lucas Biglia die hij zelf ging halen deed hij dat wel.

“Ik heb Lucas gezegd dat hij niet mocht opstappen. Dat hij minstens tot het einde van het seizoen moest blijven, want het is niet zo dat wij voor zijn terugkeer elke dag aan de telefoon hingen”, is Hasi heel erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

De twee hadden elkaar volgens Hasi twaalf tot dertien jaar lang niet gehoord. “'Maar jij hebt me alles gegeven', zei Lucas. Zo'n loyaliteit kom je zelden tegen in het voetbal. Ik wou ook investeren in Lucas' trainerscarrière. Hem beter maken, zodat hij belangrijk werd voor Anderlecht.”

Ideaalbeeld van Anderlecht

Biglia maakte hem duidelijk dat in de zes maanden dat hij aan de slag was bij Anderlecht nooit iemand van het bestuur met hem kwam babbelen. De keuze was dan ook snel gemaakt voor de Argentijn.

Lees ook... Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"
Zijn beslissing stond vast. Lucas had bovendien nog een ideaalbeeld van Anderlecht. De voorbije maanden heeft hij de nieuwe realiteit gezien”, besluit Hasi.

LIVE: Westerlo scoort! Club Brugge ziet na Vanaken nog een speler uitvallen

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht Interview

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming Analyse

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Dit gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League

Dit gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?

Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?

Preud'homme doet boekje open over relaties van Club Brugge met andere ploegen in Europa

Preud'homme doet boekje open over relaties van Club Brugge met andere ploegen in Europa

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

17 goals in zijn eerste profseizoen: chouchou van Stijn Stijnen in het vizier van meerdere clubs uit 1A

17 goals in zijn eerste profseizoen: chouchou van Stijn Stijnen in het vizier van meerdere clubs uit 1A

Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière

