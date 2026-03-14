📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

De spanning bij Lokeren loopt de voorbije dagen op. De heel invloedrijke sfeergroep The Authentics daagt morgen niet op voor het duel tegen Jong Gent.

Boycot tegen Jong Gent

De frustratie bij de supporters van Lokeren loopt op. De club doet volgens hen te weinig wat betreft communicatie, voor de betrokkenheid van de supporters en ook het sportieve beleid wordt in vraag gesteld.

The Authentics boycotten daarom de wedstrijd tegen Jong Gent en als er geen oplossing uit de bus komt zullen ze vanaf volgend weekend nog wedstrijden afwezig blijven.

Ook het gebrek aan transparantie wordt stevig aan de kaak gesteld. Het algemene supportersclub schaart zich ondertussen ook achter de onvrede en maken duidelijk dat de situatie wel eens zou kunnen ontploffen.

Roep om overleg

De supporters vragen dat er dringend werk gemaakt wordt van overleg, want de verwachtingen bij de achterban liggen bijzonder hoog. Er moet dringend ingegrepen worden.

Als er tegen 18 maart geen actie ondernomen wordt door de club, worden de wedstrijden vanaf volgend weekend geboycot. Lokeren staat momenteel met 33 punten tiende in de stand van de Challenger Pro League.



