📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

De spanning bij Lokeren loopt de voorbije dagen op. De heel invloedrijke sfeergroep The Authentics daagt morgen niet op voor het duel tegen Jong Gent.

Boycot tegen Jong Gent

De frustratie bij de supporters van Lokeren loopt op. De club doet volgens hen te weinig wat betreft communicatie, voor de betrokkenheid van de supporters en ook het sportieve beleid wordt in vraag gesteld.

The Authentics boycotten daarom de wedstrijd tegen Jong Gent en als er geen oplossing uit de bus komt zullen ze vanaf volgend weekend nog wedstrijden afwezig blijven.

Ook het gebrek aan transparantie wordt stevig aan de kaak gesteld. Het algemene supportersclub schaart zich ondertussen ook achter de onvrede en maken duidelijk dat de situatie wel eens zou kunnen ontploffen.

Roep om overleg

De supporters vragen dat er dringend werk gemaakt wordt van overleg, want de verwachtingen bij de achterban liggen bijzonder hoog. Er moet dringend ingegrepen worden.

Als er tegen 18 maart geen actie ondernomen wordt door de club, worden de wedstrijden vanaf volgend weekend geboycot. Lokeren staat momenteel met 33 punten tiende in de stand van de Challenger Pro League.

Volg KSC Lokeren - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (15/03).

🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

LIVE: Ferme domper voor Leko die sterkhouder niet kan laten starten, deze elf voor Westerlo Live

Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht Interview

Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming Analyse

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 0-1 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 15/03 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 15/03 Francs Borains Francs Borains

