Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

Beerschot is nog altijd in de running voor de promotie naar de Jupiler Pro League. Al is de vraag maar of dat wel zo verstandig is om die stap te zetten.

Beerschot kan promotie nog pakken

Beerschot telt momenteel vier punten achterstand op nummer twee Kortrijk, al hebben ze wel een wedstrijd meer gespeeld. Al zijn er naast de rechtstreekse promotie ook nog de play-offs.

Urbain Spaenhoven volgt de situatie op de voet op. “Het zou een droom zijn om ooit sportief verantwoordelijke te worden op het Kiel. Ik heb het Beerschot-DNA, ben er jeugdspeler geweest en zat op de bank onder Rik Coppens”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hij werkte ook drie jaar als trainer bij Beerschot. “Dat project was uniek en zal je nooit meer terugvinden in het Belgische voetbal. Ik heb nooit begrepen dat ik ondanks die mooie jaren waar iedereen over praat, nooit nog gevraagd ben op het Kiel. Voor de fans was ik de architect.”

Geen ploeg voor eerste klasse

Spaenhoven kijkt vol belangstelling hoe zijn collega het ervan af brengt. “Alle sympathie en steun voor Mo Messoudi. Het is een jongen met het Beerschot-DNA en de juiste mentaliteit, die zeker op de juiste manier met zijn kern omgaat.”



Volgens Spaenhoven mag Beerschot een standbeeld voor Messoudi zetten als hij de promotie pakt. “Maar als ik dan Mo ben, dan zeg ik daag bij promotie. Nu zen ik efkes weg. (lacht). Ze hebben totaal geen ploeg voor eerste klasse en zullen zich serieus moeten versterken”, besluit hij.