Club Brugge, Anderlecht, Union en Gent willen hem... De meest begeerde doelman van België zit in 1B

Beau Reus kroonde zich met SK Beveren ongeslagen tot kampioen op het tweede niveau in België. De 24-jarige doelman werd één van de uitblinkers van de ploeg van trainer Marink Reedijk en trekt daardoor de aandacht van enkele Belgische topclubs, meldt Voetbal International.

Reus maakte in 2022 de overstap naar Beveren. “Ik zat bij AZ, maar kreeg niet het gevoel dat ze me een serieuze kans zouden geven. Of dat er vertrouwen was dat ik ooit eerste doelman zou worden”, vertelt de 1,98 meter lange sluitpost. “In Nederland was het aanbod niet veel soeps, de clubs in de Keuken Kampioen Divisie waren niet zo happig om voor mij te gaan.”

Nederlands voetbal in Challenger Pro League

Bij Beveren moest hij niet alleen zijn plaats op het veld vinden, maar ook wennen aan het leven op zichzelf. “Dramatisch. Wat ik at? Magnetronmaaltijden, kant-en-klaar. Af en toe bestelde ik wat”, vertelt Reus. “Toen ben ik YouTube-video’s gaan opzoeken: ‘hoe kook ik gezonde gerechten’. De ene keer was het lekker, de andere keer niet te vreten, maar zo moest het wel.”

Een belangrijke factor in zijn ontwikkeling was de klik met trainer en landgenoot Reedijk. “Hij heeft een visie gebaseerd op het Nederlandse voetbal: aanvallend en met opbouw van achteruit. In België spelen veel clubs op duelkracht, maar wij niet. Dat was ik bij AZ ook gewend. Hier wordt vaak de bal het stadion uit gespeeld, daar kreeg je in Alkmaar de wind van voren als je dat deed. Dat helpt me nu.”

Beau Reus kan naar een Belgische topclub

Reus maakt flink indruk en kan zijn transfervrije status verzilveren. Club Brugge, Union Sint-Gillis, RSC Anderlecht en AA Gent volgen hem volgens VI. “Dit seizoen heb ik de minste tegendoelpunten. De afgelopen twee jaar heb ik 24 clean sheets gehaald. Mijn contract loopt af, dus ik sta in een sterke positie.”


“De afwijzing van AZ gaf me extra motivatie”, geeft Reus toe. “Ik wilde mijn gelijk halen. Dat de wereld nu aan mijn voeten ligt, is mooi, maar het komt door het durven instappen bij Beveren en keihard werken. Ik heb nu 121 officiële wedstrijden gekeept, ruim een derde daarvan hield ik de nul. Dat we ongeslagen kampioen zijn geworden, is de kers op de taart.”
 

