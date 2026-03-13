Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
| Reageer
Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent boekte een 2-0-overwinning tegen SV Zulte Waregem. Jelle Vossen viel in tijdens de tweede helft, maar het ongeluk  lijkt hem te achtervolgen. Hij raakte geblesseerd aan de enkel en mankte na de wedstrijd richting de pers. Hij stond ook stil bij de supporter die gereanimeerd moest worden.

De ervaren spits kwam vroeg in de wedstrijd op het veld, maar kreeg kort daarna zelf een harde klap te verwerken. Bij een duel met Siebe Van Der Heyden ging het mis. “Op het moment dat de Gent-speler neerkomt, slaat mijn enkel onder zijn lichaam om, denk ik”, vertelde Vossen. “Het zag er pijnlijk uit en het was ook heel pijnlijk. Het is nog steeds heel pijnlijk, maar we gaan het straks wel bekijken.”

Invallen en geblesseerd

Toch probeerde hij zo lang mogelijk verder te spelen. “ Wat denk je nu zelf? Ja, ik wou per se verder voetballen. Dat kon ook nog, ik kon nog lopen. Als ik echt niet meer had kunnen lopen, dan was ik er wel afgegaan.” Uiteindelijk beet de spits dus door op karakter, al gaf hij toe dat het geen eenvoudige avond was.

Sportief gezien vond Vossen het vooral jammer dat zijn invalbeurt samenviel met een cruciaal moment in de wedstrijd. “Ik vond het vooral zonde dat we net op dat moment die penalty tegenkregen”, klonk het. "Dan weet je dat het moeilijk wordt."

Toch stond na afloop vooral het incident met een supporter centraal. Nog voor de aftrap moest een toeschouwer in het stadion een half uur lang gereanimeerd worden. Dat maakte veel indruk op beide ploegen. “Dat doet wel iets met een mens”, zei Vossen daarover. “Ik hoop in de eerste plaats dat het goed gaat met die meneer.”

De beelden lieten volgens hem niemand onberoerd. “Dat zijn akelige beelden en dat plaatst heel veel in een ander perspectief. Dan is voetbal ineens heel relatief.” Ook op de bank bij Zulte Waregem was de impact groot. “Er waren verschillende jongens die er helemaal niet goed van waren.”

Voor Vossen was het bovendien een uitzonderlijke situatie. “Ik zit al heel lang in het voetbal, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” Zijn gedachten gingen dan ook vooral uit naar de betrokken supporter. “Ik hoop dat alles goed gaat of goed komt met die persoon en met de familie.”

Volgens de spits was het dan ook logisch dat de wedstrijd voor beide ploegen anders aanvoelde dan normaal. “Je probeert je te focussen op de match, maar in het begin lukt dat niet echt. Beide ploegen waren duidelijk aangedaan. Iedereen had door dat het heel serieus was. Uiteindelijk is dat nog altijd het belangrijkste van de dag.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Zulte Waregem
Jelle Vossen

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder Don Bozhinov Don Bozhinov over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" Don Bozhinov Don Bozhinov over KAA Gent opgeschrikt door vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem Don Bozhinov Don Bozhinov over DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws Don Bozhinov Don Bozhinov over Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover The Purple Knight The Purple Knight over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Don Bozhinov Don Bozhinov over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière Venom#13 Venom#13 over KAA Gent - Zulte Waregem: 2-0 Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht Venom#13 Venom#13 over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved