Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

KAA Gent boekte een 2-0-overwinning tegen SV Zulte Waregem. Jelle Vossen viel in tijdens de tweede helft, maar het ongeluk lijkt hem te achtervolgen. Hij raakte geblesseerd aan de enkel en mankte na de wedstrijd richting de pers. Hij stond ook stil bij de supporter die gereanimeerd moest worden.

De ervaren spits kwam vroeg in de wedstrijd op het veld, maar kreeg kort daarna zelf een harde klap te verwerken. Bij een duel met Siebe Van Der Heyden ging het mis. “Op het moment dat de Gent-speler neerkomt, slaat mijn enkel onder zijn lichaam om, denk ik”, vertelde Vossen. “Het zag er pijnlijk uit en het was ook heel pijnlijk. Het is nog steeds heel pijnlijk, maar we gaan het straks wel bekijken.”

Invallen en geblesseerd

Toch probeerde hij zo lang mogelijk verder te spelen. “ Wat denk je nu zelf? Ja, ik wou per se verder voetballen. Dat kon ook nog, ik kon nog lopen. Als ik echt niet meer had kunnen lopen, dan was ik er wel afgegaan.” Uiteindelijk beet de spits dus door op karakter, al gaf hij toe dat het geen eenvoudige avond was.

Sportief gezien vond Vossen het vooral jammer dat zijn invalbeurt samenviel met een cruciaal moment in de wedstrijd. “Ik vond het vooral zonde dat we net op dat moment die penalty tegenkregen”, klonk het. "Dan weet je dat het moeilijk wordt."

Toch stond na afloop vooral het incident met een supporter centraal. Nog voor de aftrap moest een toeschouwer in het stadion een half uur lang gereanimeerd worden. Dat maakte veel indruk op beide ploegen. “Dat doet wel iets met een mens”, zei Vossen daarover. “Ik hoop in de eerste plaats dat het goed gaat met die meneer.”

De beelden lieten volgens hem niemand onberoerd. “Dat zijn akelige beelden en dat plaatst heel veel in een ander perspectief. Dan is voetbal ineens heel relatief.” Ook op de bank bij Zulte Waregem was de impact groot. “Er waren verschillende jongens die er helemaal niet goed van waren.”



Voor Vossen was het bovendien een uitzonderlijke situatie. “Ik zit al heel lang in het voetbal, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” Zijn gedachten gingen dan ook vooral uit naar de betrokken supporter. “Ik hoop dat alles goed gaat of goed komt met die persoon en met de familie.”

Volgens de spits was het dan ook logisch dat de wedstrijd voor beide ploegen anders aanvoelde dan normaal. “Je probeert je te focussen op de match, maar in het begin lukt dat niet echt. Beide ploegen waren duidelijk aangedaan. Iedereen had door dat het heel serieus was. Uiteindelijk is dat nog altijd het belangrijkste van de dag.”