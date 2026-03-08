Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

Club Brugge en Anderlecht hebben de punten gedeeld in een mooie topper. Paars-wit kwam twee keer op voorsprong, maar Club kon twee keer gelijkmaken.

Begin november verloor Club Brugge op het veld van Anderlecht en blauw-zwart had dus nog iets recht te zetten. Club wilde ook weer tot op één punt van Union komen, Anderlecht wilde zijn plekje in de top zes helemaal veilig stellen.

Paars-wit had het wel moeilijk in het eerste halfuur, met amper zo’n 30 balbezit. Club Brugge was dominant, maar zonder echt grote kansen. Een schot van Sabbe recht op Coosemans was zowat de beste poging van blauw-zwart.

Anderlecht uit het niets op voorsprong

Club kreeg tien minuten voor de rust dan ook het deksel op de neus. Na balverlies van Onyedika stond Anderlecht snel in de zestien van Club. Cvetkovic vond de vrijstaande De Cat, die de bal met veel gevoel in het hoekje plaatste.

Lang kon Anderlecht wel niet genieten van zijn voorsprong, zeven minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. Onyedika speelde Sabbe vrije in de zestien, met een scherpe voorzet vond hij Tresoldi aan de tweede paal.

Zo was het dan toch 1-1 aan de rust, maar in de 53ste minuut viel er weer een paars-witte goal uit de lucht vallen. Tzolis tikte na een snelle tegenaanval van Anderlecht de bal in de voeten van Degreef, die goed zijn mannetje uitkapte en in de korte hoek binnen knalde.





Op een echte reactie van Club was het een tijdje wachten, al was er wel een knal van Tresoldi op de buitenkant paal. Mignolet moest twintig minuten voor tijd zelfs redding brengen op een schot van de ingevallen Bertaccini, die De Cat was komen vervangen.

Tresoldi vermijdt nederlaag van Club Brugge

Augustinsson kopte ook nog op de paal en het bleef wachten op een echt grote kans voor Club. Vijf minuten voor tijd was het dan toch prijs. Tzolis zette op rechts goed voor, Tresoldi werkte aan de eerste paal uitstekend af en trapte de bal hoog in doel binnen.

Club zocht in de resterende tijd nog naar de winning goal, maar vond die niet meer. Coosemans pakte in de slotseconde nog uit met een uitstekende redding. Een gelijkspel dus in een amusante topper. Club ziet zo wel Union uitlopen tot drie punten, de top zes kan Anderlecht nu bijna niet meer ontsnappen.