Datum: 08/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

Club Brugge en Anderlecht hebben de punten gedeeld in een mooie topper. Paars-wit kwam twee keer op voorsprong, maar Club kon twee keer gelijkmaken.

Begin november verloor Club Brugge op het veld van Anderlecht en blauw-zwart had dus nog iets recht te zetten. Club wilde ook weer tot op één punt van Union komen, Anderlecht wilde zijn plekje in de top zes helemaal veilig stellen. 

Paars-wit had het wel moeilijk in het eerste halfuur, met amper zo’n 30 balbezit. Club Brugge was dominant, maar zonder echt grote kansen. Een schot van Sabbe recht op Coosemans was zowat de beste poging van blauw-zwart. 

Anderlecht uit het niets op voorsprong

Club kreeg tien minuten voor de rust dan ook het deksel op de neus. Na balverlies van Onyedika stond Anderlecht snel in de zestien van Club. Cvetkovic vond de vrijstaande De Cat, die de bal met veel gevoel in het hoekje plaatste. 

Lang kon Anderlecht wel niet genieten van zijn voorsprong, zeven minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. Onyedika speelde Sabbe vrije in de zestien, met een scherpe voorzet vond hij Tresoldi aan de tweede paal. 

Zo was het dan toch 1-1 aan de rust, maar in de 53ste minuut viel er weer een paars-witte goal uit de lucht vallen. Tzolis tikte na een snelle tegenaanval van Anderlecht de bal in de voeten van Degreef, die goed zijn mannetje uitkapte en in de korte hoek binnen knalde. 

Op een echte reactie van Club was het een tijdje wachten, al was er wel een knal van Tresoldi op de buitenkant paal. Mignolet moest twintig minuten voor tijd zelfs redding brengen op een schot van de ingevallen Bertaccini, die De Cat was komen vervangen. 

Tresoldi vermijdt nederlaag van Club Brugge

Augustinsson kopte ook nog op de paal en het bleef wachten op een echt grote kans voor Club. Vijf minuten voor tijd was het dan toch prijs. Tzolis zette op rechts goed voor, Tresoldi werkte aan de eerste paal uitstekend af en trapte de bal hoog in doel binnen. 

Club zocht in de resterende tijd nog naar de winning goal, maar vond die niet meer. Coosemans pakte in de slotseconde nog uit met een uitstekende redding. Een gelijkspel dus in een amusante topper. Club ziet zo wel Union uitlopen tot drie punten, de top zes kan Anderlecht nu bijna niet meer ontsnappen. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.5 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Sabbe Kyriani 78' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 49/60 (81.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Ordonez Joel 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 92/99 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mechele Brandon 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 89/93 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Seys Joaquin 78' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Stankovic Aleksandar 75' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Onyedika Raphael 89' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 54/59 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Forbs Carlos 75' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/6 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Vanaken Hans 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 50/59 (84.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Tzolis Christos A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/46 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 25
Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ 90' 9.6 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 3/8
  • Schoten op doelkader: 1
Bank
Vetlesen Hugo 1' 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meijer Bjorn 12' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Vermant Romeo 15' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 12' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 15' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.6 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 1
Camara Ilay   65' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Diarra Moussa 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Ilic Mihajlo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Augustinsson Ludwig   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Llansana Enric A 90' 6.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
De Cat Nathan 65' 7.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Degreef Tristan 77' 7.3 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.0 7
  • Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Hazard Thorgan   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Bank
Hey Lucas 0' 6.1  
Rits Mats 0'  
Stroeykens Mario 13' 5.8 -
  • Schoten op doel: 1/1
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Sardella Killian 25' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Tajaouart Anas 0'  
Maamar Ali 0' 5.7  
Bertaccini Adriano 25' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Kanate Ibrahim 0'  
Herbeleef Club Brugge - Anderlecht
15:29

Club Brugge en Anderlecht hebben de punten gedeeld in een mooie topper. Paars-wit kwam twee keer op voorsprong, maar Club kon twee keer gelijkmaken.

Vooraf

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
