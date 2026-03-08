Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

Club Brugge speelde vandaag in eigen huis 2-2 gelijk tegen RSC Anderlecht. Een uitslag waar de thuisploeg niet tevreden mee is. Dat blijkt uit de reactie van onder meer Hans Vanaken.

Blauw-zwart was een groot deel van de wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Nathan De Cat bracht RSCA tien minuten voor de pauze op voorsprong, maar Nicolo Tresoldi maakte nog voor de rust gelijk: 1-1.

Na de koffie bracht Tristan Degreef de bezoekers al snel opnieuw op voorsprong. Club beet z'n tanden stuk op de Brusselaars, maar uiteindelijk maakte opnieuw Tresoldi de knappe gelijkmaker: 2-2. Dat was – ondanks nog een uitstekende mogelijkheid voor Club – ook de eindstand.

Club verdiende te winnen volgens Vanaken

"Als je naar het positieve voetbal kijkt, verdienden wij vandaag te winnen", vindt Hans Vanaken op de website van Club Brugge. "Als je natuurlijk twee keer op achterstand komt tegen een team dat vooral verdedigend denkt, is het lastig."

"We hebben er alles aan gedaan om de gelijkmaker te scoren, maar jammer genoeg missen we nog een grote kans om te winnen. Dus als er één ploeg verdiende te winnen, waren wij het misschien wel", voegt hij toe. "Ze hebben ook wat kansen gehad in de omschakeling, met ons spel bestaat dat risico natuurlijk."

"Gelukkig speelt Simon een goede partij en houdt hij ons daar recht. Anderlecht hield het centrum gesloten, waardoor ons gevaar vooral van de flanken kwam. Als ze zich focussen op mij en Stanković in het centrum, weten we dat er sowieso kansen via Tzolis en Forbs komen", aldus Vanaken.