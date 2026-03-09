Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

SK Beveren blijft geschiedenis schrijven in de Challenger Pro League. De promotie is al een feit, de titel lijkt hen ook nauwelijks nog te kunnen ontsnappen. Na de overwinning op Daknam komt de club echter een stap dichter bij een nog grotere prestatie: een volledig ongeslagen seizoen.

Het wonder is geschied: na 26 competitiewedstrijden zonder penalty kreeg Beveren eindelijk een strafschop. Scheidsrechter Allaert floot de eerste van het seizoen, en Lennart Mertens zette hem meteen om.

Het was het tweede doelpunt van de topschutter van Beveren en uiteindelijk ook de winnende treffer. Lokeren scoorde nog via Mabanza in de slotfase, maar dat kon de 23e overwinning op 26 matchen niet meer in gevaar brengen.

SK Beveren kreeg ook zijn eerste penalty van het seizoen

Dankzij het puntenverlies van KV Kortrijk bij Lommel kan Beveren komende woensdag tegen RWDM al na de promotie ook de titel veiligstellen. Een historische dubbel lijkt dus binnen handbereik voor de Waaslanders.

Om het seizoen ongeslagen af te sluiten, wacht Beveren echter nog een zware uitdaging. Er staan nog zes matchen op het programma, waaronder een cruciale thuiswedstrijd tegen Kortrijk op de voorlaatste speeldag. Nog nooit is er in tweede klasse een kampioen geweest zonder te verliezen.



Of SK Beveren dit huzarenstukje echt kan volbrengen, blijft af te wachten. Eén ding is zeker: het huidige seizoen zal in ieder geval de geschiedenisboeken ingaan.