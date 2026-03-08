Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

KAA Gent haalde het in eigen huis met 3-1 van KV Mechelen. Daar mocht het ook youngster Ibrahima Cissé voor danken. Die mocht na een blessure voor Kanga debuteren en kon in zijn eerste wedstrijd ook meteen scoren.

Ibrahima Cissé kwam eind oktober pas naar de Planet Group Arena, in eerste instantie om met de B-kern te trainen en te spelen. Vorige week maakte hij indruk in de Challenger Pro League tegen Patro Eisden Maasmechelen met zijn eerste goal én eerste assist.

En plots ging het snel. Na wat trainingen bij de A-kern mocht hij tegen Mechelen voor de tweede keer dit seizoen op de bank plaatsnemen. Door de snelle blessure van Kanga kreeg hij zijn kans om te spelen ... en hij scoorde prompt.

Ibrahima Cissé maakt indruk bij debuut voor KAA Gent

"Ik wilde niet heel het plan omgooien en beginnen schuiven met pionnen, dus we gingen ervoor met hem door de blessure van Kanga. Op training heeft hij getoond dat hij heel gretig is en bepaalde kwaliteiten heeft."

"Daarom zat hij al op de bank, want er waren nog wel opties. Je moet vertrouwen geven aan die jonge kerels", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie. "Ze gaan gewoon, met heel veel drive en inzet, dat is iets om mee te nemen."

Rik De Mil vol lof voor Ibrahima Cissé

"Cissé heeft veel persoonlijkheid op training getoond. Hij gaat de duels aan met Siebe Van Der Heyden, hij gaat het zeggen als hij een slechte pass krijgt. Hij heeft al veel meegemaakt in zijn leven en weet wat het is om tegen een muur te lopen."

"Hij is enorm ambitieus en wil iets van zijn leven en zijn voetbalcarrière maken. Dan is het misschien net een extra troef dat hij van alles heeft meegemaakt. Hij staat met de voeten op de grond", aldus nog De Mil.

