Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

Herinnert u zich Abakar Sylla nog? De Club Brugge-fans vast en zeker, maar de situatie van de speler is vandaag behoorlijk ingewikkeld.

Club Brugge deed met Abakar Sylla een zaakje van goud. Blauw-Zwart haalde de speler als 18-jarige uit Ivoorkust voor 200.000 euro. Na een seizoen bij de U23 in 1B sloot hij al snel aan bij de A-kern.

Ook daar ging het snel: hij was niet altijd basisspeler (16 keer in de basis in de Pro League), maar na amper één seizoen legde Strasbourg in de zomer van 2023 toch 20 miljoen euro op tafel. Honderd keer de aankoopprijs.

Alleen kon Sylla die verwachtingen nog niet inlossen. Na een eerste seizoen waarin hij afwisselde tussen basis, bank en de ziekenboeg, is zijn speeltijd in 2024/2025 drastisch teruggevallen.

Op een zijspoor, zelfs met een uitleenbeurt

Dit seizoen kwam hij in de Ligue 1 amper één minuut in actie. Strasbourg leende hem daarom uit aan Nantes, zodat hij opnieuw ritme kon opdoen. Op 13 februari stond hij in de basis tegen Monaco, voor het eerst in tien maanden. Maar na een halfuur stond ASM al 3-0 voor en werd hij bij de rust alweer vervangen.

Sindsdien werd Abakar Sylla niet meer geselecteerd. Ook deze zaterdag viel hij opnieuw naast de selectie voor de wedstrijd tegen Angers. Zijn Champions League-matchen met Club Brugge lijken intussen heel ver weg.

