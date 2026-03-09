Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

RSC Anderlecht ging op het veld van Club Brugge ei zo na met de drie punten aan de hal. Al had paars-wit op voorhand wellicht getekend voor een puntendeling. Marc Degryse ziet de verdienste van één man.

"Jérémy Taravel verdient een pluim", is Marc Degryse héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Zijn ploeg stond goed. Een defensie van vier, twee jongens daarvoor en vier offensieve spelers die elkaar aanvoelen."

"Het is vrij simpel", haalt Degryse de schouders op. "Dat weet ik ook wel. Maar het is net die duidelijkheid dat de spelersgroep van Anderlecht momenteel nodig heeft."

Jérémy Taravel verdient een pluim. Het is simpel, maar net die duidelijkheid heeft RSC Anderlecht nodig

Marc Degryse

De voormalige Rode Duivel weet dat Taravel kan rekenen op de steun van de spelersgroep. "Je ziet aan het enthousiasme van de spelers tijdens bijvoorbeeld hun interviews dat ze blij zijn met die aanpak."

"Zondagmiddag heeft Anderlecht de beste prestatie in een topwedstrijd van de laatste twee jaar afgeleverd", is Degryse lovend. "Was dit hun beste voetbal? Zeker en vast niet."

Ik schat dit gelijkspel hoger in dat de zege van RSC Anderlecht tegen Club Brugge in de thuiswedstrijd voor de jaarwisseling

Marc Degryse

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel
"Anderlecht had zelfs maar dertig procent balbezit", merkt Degryse op. "In het Lotto Park kunnen ze dit niet maken. Maar gisteren heeft Anderlecht collectief én individueel het maximaal haalbare getoond. Ik schat dit gelijkspel hoger in dat de zege van Anderlecht tegen Club Brugge in de thuiswedstrijd voor de jaarwisseling."

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Jérémy Taravel

