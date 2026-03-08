Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

KV Mechelen wil zo graag eindelijk eens de Champions' Play-offs spelen. In Gent konden ze een geweldige zaak doen om daar te raken, maar door een 3-1 verlies zal het tot het absolute slot van het seizoen spannend blijven.

KAA Gent en KV Mechelen speelden een heel belangrijk duel tegen elkaar in de strijd om de Champions' Play-offs. Vooraf was de kloof met nog drie speeldagen te gaan zes punten en dus kon Malinwa een gouden zaak doen.

Winnen? Dan was er voor de eerste keer in vijftien jaar alsnog eens een ticket voor 'play-off 1' mogelijk. En zelfs een gelijkspel zou nog een prima zaak zijn voor De Kakkers, terwijl het voor KAA Gent veel meer van moeten was.

KAA Gent vanop de stip op voorsprong: Max Dean doet het

Rik De Mil stuurde dan ook naarstig bij. Dean, Hong en De Vlieger - vorige week alledrie tegelijk tussen de lijnen gekomen - kregen een basisplaats, waardoor Kadri, Ito en Sonko naar de bank vlogen. Bij de bezoekers minder redenen tot wisselen en ook ex-Buffalo Benito Raman begon op de bank.

In de strijd om de Champions' Play-offs incasseerde Rik De Mil mogelijk opnieuw een paar extra opdoffers, want zowel Kanga (in de eerste helft) als Hong (na de pauze) moesten er met een blessure uit. Maar er was ook goed nieuws voor de Buffalo's.







Zonder echt overtuigend te spelen stonden ze bij de rust namelijk al op een dubbele voorsprong. Op het halfuur kon Max Dean vanop de stip de score openen na een veel te hoog geheven voet van Konaté richting Hong.

Nog voor de rust was het al 2-0. Bij een corner liet Mechelen betijen en zo kon Leonardo Lopes Da Silva aan de tweede paal tegen de touwen duwen. De schaapjes op het droge dus voor de Buffalo's? Wel, neen, zeker niet helemaal.

KAA Gent zet stap richting Champions' Play-offs, Mechelen heeft schaapjes nog niet op het droge

Zonder veel aan te dringen kwam Mechelen na de pauze namelijk opnieuw in de wedstrijd. De bezoekers mochten het doel van Roef nogal vrij aanvallen en Van Brederode kon via een Gents lichaamsdeel de 2-1 in doel werken.

Skoras liet de 3-1 wat later liggen oog in oog met Miras, even later kon debutant Ibrahima CIssé alsnog voor de veilige dubbele voorsprong zorgen. Gent doet zo een prima zaak in de stand. Het springt over Genk en Westerlo en komt bovendien tot op drie punten van Mechelen, dat vijfde blijft.