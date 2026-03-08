Datum: 08/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen
KV Mechelen wil zo graag eindelijk eens de Champions' Play-offs spelen. In Gent konden ze een geweldige zaak doen om daar te raken, maar door een 3-1 verlies zal het tot het absolute slot van het seizoen spannend blijven.

KAA Gent en KV Mechelen speelden een heel belangrijk duel tegen elkaar in de strijd om de Champions' Play-offs. Vooraf was de kloof met nog drie speeldagen te gaan zes punten en dus kon Malinwa een gouden zaak doen.

Winnen? Dan was er voor de eerste keer in vijftien jaar alsnog eens een ticket voor 'play-off 1' mogelijk. En zelfs een gelijkspel zou nog een prima zaak zijn voor De Kakkers, terwijl het voor KAA Gent veel meer van moeten was.

KAA Gent vanop de stip op voorsprong: Max Dean doet het

Rik De Mil stuurde dan ook naarstig bij. Dean, Hong en De Vlieger - vorige week alledrie tegelijk tussen de lijnen gekomen - kregen een basisplaats, waardoor Kadri, Ito en Sonko naar de bank vlogen. Bij de bezoekers minder redenen tot wisselen en ook ex-Buffalo Benito Raman begon op de bank.

In de strijd om de Champions' Play-offs incasseerde Rik De Mil mogelijk opnieuw een paar extra opdoffers, want zowel Kanga (in de eerste helft) als Hong (na de pauze) moesten er met een blessure uit. Maar er was ook goed nieuws voor de Buffalo's.



Zonder echt overtuigend te spelen stonden ze bij de rust namelijk al op een dubbele voorsprong. Op het halfuur kon Max Dean vanop de stip de score openen na een veel te hoog geheven voet van Konaté richting Hong.

Nog voor de rust was het al 2-0. Bij een corner liet Mechelen betijen en zo kon Leonardo Lopes Da Silva aan de tweede paal tegen de touwen duwen. De schaapjes op het droge dus voor de Buffalo's? Wel, neen, zeker niet helemaal.

KAA Gent zet stap richting Champions' Play-offs, Mechelen heeft schaapjes nog niet op het droge

Zonder veel aan te dringen kwam Mechelen na de pauze namelijk opnieuw in de wedstrijd. De bezoekers mochten het doel van Roef nogal vrij aanvallen en Van Brederode kon via een Gents lichaamsdeel de 2-1 in doel werken.

Skoras liet de 3-1 wat later liggen oog in oog met Miras, even later kon debutant Ibrahima CIssé alsnog voor de veilige dubbele voorsprong zorgen. Gent doet zo een prima zaak in de stand. Het springt over Genk en Westerlo en komt bovendien tot op drie punten van Mechelen, dat vijfde blijft.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/27 (25.9%)
Meer statistieken
Araujo Tiago   82' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 82' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 60' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da SilvaA 90' 8.5 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Skoras Michal 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Dean Max 82' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried   18' 6.3 -
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 8' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sonko Momodou 30' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ito Atsuki 0'  
Essaouabi Hatim 8' 6.6  
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin 8' 6.2  
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 56/59 (94.9%)
Meer statistieken
Konaté Mory   45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Halhal Redouane A 90' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 70/78 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Servais Mathis   90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 32/44 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 74' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 36/43 (83.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 49/58 (84.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 90' -
Vanrafelghem Keano 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Marsa Jose 0' 5.9  
Meer statistieken
Kireev Maxim 16' 5.8 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 45' 6.5 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Zekri Moncef 0'  
Salifou Dikeni 0'  
Antonio Bill 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 1/10 (10%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
