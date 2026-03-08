STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

STVV heeft zondagavond met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. Zo komen de Truienaars opnieuw naast Club Brugge te staan in het klassement. Invaller Matsuzawa kroonde zich tot matchwinnaar.

STVV nam het zondagavond op tegen Cercle Brugge op Stayen. Bij de Truienaars kwam Hata in de ploeg voor Juklerod. Onur Cinel dropte Kondo, Adewumi en Diop in de basis bij de Vereniging.

De bezoekers startten als beste aan de wedstrijd met een hoge druk naar voren, en dat vertaalde zich ook meteen in kansen. Eerst moest STVV-doelman Kokubo tussenkomen met een prima redding op een schot van Gary Magnée. Niet veel later haalde Robert-Jan Vanwesemael een bal van de lijn.

De Vereniging vergat zichzelf te belonen in de openingsfase. Iets wat STVV kort nadien niet deed. Hata gaf voor tot bij Goto, die de bal met een heerlijk hakje aan Muja bezorgde. De winger twijfelde geen seconde en liet Warleson een eerste keer achterom kijken.

Na het doelpunt verdween het spektakel wat uit de wedstrijd. De Kanaries speelden zeker niet hun beste wedstrijd en hadden het moeilijk met de Vereniging. Hoewel ze beter uit de kleedkamer kwamen na de rust, kregen ze toch al snel een domper te verwerken in de tweede helft.

Matsuzawa zorgt voor de verlossing bij STVV

Kort voor het uur kon Edan Diop de gelijkmaker scoren via een afvallende bal. Beide ploegen kregen nadien nog enorme kansen op een tweede doelpunt, maar de bal wou er maar niet in.





Dat was tot minuut 81. Na prachtig combinatiewerk tussen Matsuzawa en Ito kon de eerstgenoemde Stayen doen ontploffen. Hij legde het leer prima voorbij Warleson en zo bezorgde hij de Truienaars uiteindelijk ook de zege.

Dankzij deze nipte overwinning komt STVV weer naast Club Brugge te staan in het klassement met 57 punten, op plaats drie. Cercle Brugge laat de kans liggen om uit de degradatiezone te klimmen en blijft 14e met 28 punten.