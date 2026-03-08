STVV STVV
2-1
Cercle Brugge Cercle Brugge
stvSTVV
cerCercle Brugge
(Keisuke Goto) Arbnor Muja 24'
1-0
1-1
57' Edan Diop
Kaito Matsuzawa 81'
2-1
Datum: 08/03/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
| 13 reacties
Foto: © photonews

STVV heeft zondagavond met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. Zo komen de Truienaars opnieuw naast Club Brugge te staan in het klassement. Invaller Matsuzawa kroonde zich tot matchwinnaar.

STVV nam het zondagavond op tegen Cercle Brugge op Stayen. Bij de Truienaars kwam Hata in de ploeg voor Juklerod. Onur Cinel dropte Kondo, Adewumi en Diop in de basis bij de Vereniging.

De bezoekers startten als beste aan de wedstrijd met een hoge druk naar voren, en dat vertaalde zich ook meteen in kansen. Eerst moest STVV-doelman Kokubo tussenkomen met een prima redding op een schot van Gary Magnée. Niet veel later haalde Robert-Jan Vanwesemael een bal van de lijn.

De Vereniging vergat zichzelf te belonen in de openingsfase. Iets wat STVV kort nadien niet deed. Hata gaf voor tot bij Goto, die de bal met een heerlijk hakje aan Muja bezorgde. De winger twijfelde geen seconde en liet Warleson een eerste keer achterom kijken.

Na het doelpunt verdween het spektakel wat uit de wedstrijd. De Kanaries speelden zeker niet hun beste wedstrijd en hadden het moeilijk met de Vereniging. Hoewel ze beter uit de kleedkamer kwamen na de rust, kregen ze toch al snel een domper te verwerken in de tweede helft.

Matsuzawa zorgt voor de verlossing bij STVV

Kort voor het uur kon Edan Diop de gelijkmaker scoren via een afvallende bal. Beide ploegen kregen nadien nog enorme kansen op een tweede doelpunt, maar de bal wou er maar niet in.

Dat was tot minuut 81. Na prachtig combinatiewerk tussen Matsuzawa en Ito kon de eerstgenoemde Stayen doen ontploffen. Hij legde het leer prima voorbij Warleson en zo bezorgde hij de Truienaars uiteindelijk ook de zege.

Dankzij deze nipte overwinning komt STVV weer naast Club Brugge te staan in het klassement met 57 punten, op plaats drie. Cercle Brugge laat de kans liggen om uit de degradatiezone te klimmen en blijft 14e met 28 punten.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.88 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 59/72 (81.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 7.19 -
  • Nauwkeurige passes: 68/74 (91.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 7.23 -
  • Nauwkeurige passes: 65/78 (83.3%)
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/20 (45%)
Meer statistieken
Hata Taiga A 90' 6.72 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/61 (78.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/55 (83.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 74' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 90' 8.11 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/9 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Goto Keisuke 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 74' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/6
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Bank
Merlen Ryan 16' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Merlen Ryan 17' -
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Musliu Visar 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 16' 7.98 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 6.91 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/17 (11.8%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 18/28 (64.3%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
  • Balverliezen: 28
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 43/56 (76.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 45/51 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Konate Valy   90' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence   77' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 6/13 (46.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 86' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Diop Edan 90' 7.63 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 64' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 86' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Caicedo Royer 0'  
Diakite Ibrahim 0'  
Ngoura Steve   13' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Diakite Oumar   26' 6.2 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 0'  
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 4' 5.98  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Wilde Nils 0'  
Kouassi Krys 4' 6.31  
Meer statistieken
Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
