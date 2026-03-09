Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV
Foto: © photonews

Cercle Brugge liet opnieuw een kans liggen om afstand te nemen van de onderste vier. Na het verlies tegen STVV blijft groen-zwart veertiende in het klassement en nemen de degradatiezorgen toe.

“Het is altijd plezant om hier terug te keren en ik zag opnieuw een paar mensen van vroeger", zei Pieter Gerkens aan HBvL. “Maar het is natuurlijk minder plezant om hier weer met lege handen te moeten vertrekken.”

Bij momenten was Cercle een evenknie van het soms wervelende Sint-Truiden, maar het lukte niet om de wedstrijd te winnen. “We hadden onze momenten moeten grijpen, en dat deden we helaas niet", geeft Gerkens toe.

Cercle kan goed spel niet omzetten in punten

Aan inzet ontbrak het de ploeg niet. “We zetten hoge druk en hadden soms het betere van het spel, maar het omzetten in punten lukte niet", benadrukt hij. “Dat is frustrerend, maar we blijven vechten.”

De komende wedstrijden zijn cruciaal. “We beseffen heel goed dat we nu punten moeten pakken in de resterende matchen", zegt Gerkens. “Het is aan ons om de momenten te nemen en zo de Relegation Play-offs te vermijden.”

“Het zal niet makkelijk worden, maar we moeten ons focussen op wat we wél kunnen doen", besluit Gerkens. “We zullen er alles aan doen om deze moeilijke periode door te komen.”

STVV
Cercle Brugge
Pieter Gerkens

