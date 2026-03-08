Ex-speler van Beerschot en Antwerp zorgt voor ongelooflijke stunt in FA Cup

In Engeland werd er dit weekend gevoetbald in de FA Cup. Eén Belg met een verleden bij Beerschot en Antwerp beleefde daarin een sprookje.

De FA Cup is toe aan de achtste finales en daarin stond onder meer de wedstrijd tussen Port Vale en Sunderland op het programma. De thuisploeg is laatste in de League One, het derde niveau in Engeland, maar schakelde in de vorige ronde van de FA Cup tweedeklasser Bristol City uit na verlengingen (1-0).

Port Vale haalde het ook tegen Sunderland met 1-0, dankzij een goal van Ben Waine net voor het halfuur. De bezoekers – met Angulo en Talbi in de ploeg – probeerden wel, maar scoren lukte niet. Bij Port Vale stond Funso Ojo negentig minuten tussen de lijnen.

Ojo is gelukkig bij Port Vale

Ojo heeft een verleden in ons land bij Beerschot en Antwerp. Voor de Mannekes kwam hij in totaal 25 keer (1 goal) in actie, voor de Great Old acht keer. Nu beleeft de in Antwerpen geboren middenvelder in de herfst van zijn carrière nog een heus bekersprookje.

Voor de wedstrijd tegen Sunderland legde Sporza zijn oor te luister bij Ojo, die één groot voordeel voor zijn team aanduidde. "Ons veld ligt niet in de beste staat. Dat is een wapen als je tegen zulke ploegen kan spelen. Iedereen die een mooi tapijt gewend is en voor de wedstrijd moet kijken met welke schoenen hij zal spelen, begint met een achterstand."



Ojo had het ook over zijn toekomst. Zijn contract bij Port Vale loopt af aan het einde van het seizoen. "Ik ben heel gelukkig hier. Ik woon in de buurt en heb het naar mijn zin met mijn vrouw. Alles hangt af van waar we eindigen in de competitie." Maar eerst een nieuwe stunt, deze keer in de kwartfinales van de FA Cup?