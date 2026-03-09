'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'
FC Barcelona is op zoek naar een vervanger voor Robert Lewandowski. En de lat wordt héél hoog gelegd door de Catalaanse grootmacht.

Het contract van Robert Lewandowski bij FC Barcelona loopt op het einde van het seizoen af. De Catalanen beschikken over een optie om er een extra seizoen aan te breien, maar het lijkt er sterk op dat dat niét zal gebeuren.

Ook Lewa zelf twijfelt aan zijn toekomst. Er is concrete interesse uit de Major League Soccer. De 37-jarige Pool heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij iets voelt voor een avontuur over De Grote Plas.

De Catalaanse lat ligt héél hoog

Ondertussen is Barcelona de zoektocht naar een vervanger gestart. En de lat ligt hoog. Meer zelfs: volgens The Athletic wil Barça een bommetje droppen op het Spaanse voetbal.

Barça richt de pijlen op Julian Alvarez. De 26-jarige Argentijn is dé sterkhouder bij… Atlético Madrid. Los Colchoneros kunnen er dan ook niet om lachen dat Barcelona openlijk flirt met de speler.

Héél lastig project


Al wordt het héél lastig om het los te weken in Madrid. Alvarez heeft een contract tot medio 2030 bij Atlético. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op maar liefst honderd miljoen euro.

