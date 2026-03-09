📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

Het licht schijnt steeds feller aan het einde van de (revalidatie)tunnel bij de Rode Duivels. Ook voor Malick Fofana is de lijdensweg zo goed als voorbij.

Op 26 oktober van vorig jaar liep Malick Fofana in de wedstrijd tussen Olympique Lyon en RC Strasbourg een enkelblessure op. Het was meteen duidelijk dat het om een ernstige blessure ging.

Fofana lag uiteindelijk bijna vijf maanden in de lappenmand. Maar het einde van de lijdensweg is voorbij voor de vijfvoudig Rode Duivel.

Back with the team 🔴🔵🔥 pic.twitter.com/xhDImroqb6 — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2026

Fofana sloot vandaag aan bij de groepstraining van Lyon. We moeten er geen tekening bij maken: dat is een héél grote stap voor onze landgenoot.

De medische staf van l'OL zal er de komende weken uiteraard over waken dat er geen stappen worden overgeslagen. Maar Fofana is opnieuw fit.





Klaar voor het WK

Dat is evenzeer goed nieuws voor Rudi Garcia. Na Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne is ook Fofana tijdig klaar voor het WK. Al ligt de Duivelse lappenmand nog steeds overvol.