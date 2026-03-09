📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het licht schijnt steeds feller aan het einde van de (revalidatie)tunnel bij de Rode Duivels. Ook voor Malick Fofana is de lijdensweg zo goed als voorbij.

Op 26 oktober van vorig jaar liep Malick Fofana in de wedstrijd tussen Olympique Lyon en RC Strasbourg een enkelblessure op. Het was meteen duidelijk dat het om een ernstige blessure ging.

Fofana lag uiteindelijk bijna vijf maanden in de lappenmand. Maar het einde van de lijdensweg is voorbij voor de vijfvoudig Rode Duivel.

Fofana sloot vandaag aan bij de groepstraining van Lyon. We moeten er geen tekening bij maken: dat is een héél grote stap voor onze landgenoot.

De medische staf van l'OL zal er de komende weken uiteraard over waken dat er geen stappen worden overgeslagen. Maar Fofana is opnieuw fit.

Klaar voor het WK

Dat is evenzeer goed nieuws voor Rudi Garcia. Na Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne is ook Fofana tijdig klaar voor het WK. Al ligt de Duivelse lappenmand nog steeds overvol.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lyon
België
Malick Fofana

Meer nieuws

Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

22:30
Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

22:00
Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

21:40
Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

17:20
Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

21:20
Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

21:00
De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

20:40
2
Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

20:20
Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

20:00
Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

19:40
14
Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

18:00
'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

19:20
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

18:53
2
Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

18:40
1
Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

18:20
Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi Reactie

Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi

17:15
5
"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

17:40
1
Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

17:00
Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

16:30
Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

16:00
Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

15:31
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
1
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
16
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
9
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
4
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

14:00
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

13:00
Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1
🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

12:10
4
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
2
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

11:20
1
José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

11:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 25
PSG PSG 1-3 Monaco Monaco
Nantes Nantes 0-1 Angers Angers
Auxerre Auxerre 0-0 Strasbourg Strasbourg
Toulouse Toulouse 0-1 Marseille Marseille
RC Lens RC Lens 3-0 Metz Metz
Nice Nice 0-4 Rennes Rennes
Stade Brestois Stade Brestois 2-0 Le Havre Le Havre
Lille OSC Lille OSC 1-1 Lorient Lorient
Lyon Lyon 1-1 Paris FC Paris FC

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi TatstOn TatstOn over De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen Bickyburger Bickyburger over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood Artevelde Artevelde over Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum" Nelvafrel Nelvafrel over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel azizi azizi over 🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren RememberLierse RememberLierse over Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen" Michy DC Michy DC over 🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" fanskb fanskb over Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Club Brugge - Anderlecht: 2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved