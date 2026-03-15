Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

Jérémy Taravel blijft de hoofdtrainer van RSC Anderlecht. Volgens analiste Imke Courtois boekt paars-wit daarmee een heel mooie winst.

Taravel boekte met RSC Anderlecht 8 op 12 in de competitie. Mooie cijfers die ze binnen de bestuurskamer zeker wisten te appreciëren. De keuze om door te gaan met Taravel heeft echter ook te maken met het feit dat er uiteindelijk geen overeenkomst gevonden werd met Alfred Schreuder.

“Geen verkeerde beslissing gezien de resultaten, en ook de groepsdynamiek lijkt daar in Neerpede de goeie richting uit te gaan”, klinkt het bij Imke Courtois in De Zondag.

Tijd gewonnen

Volgens de analiste is het zelfs eigenlijk meer een logische volgende stap, dan echt een keuze maken, want veel opties waren er niet voor paars-wit.

Courtois ziet Anderlecht vooral een heel mooie winst boeken, namelijk tijd. “Het lijkt me vooral verstandig om eens rustig na te denken wat de toekomstplannen zijn”, gaat Courtois verder.

Het werk dat op tafel ligt is immers niet min. “De aanstelling van een nieuwe technisch directeur, een duidelijke visie en een coach die langer dan een jaar vertrouwen krijgt. In die volgorde”, besluit ze.