Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wouter Vrancken is einde contract bij STVV. Over een verlenging wordt gesproken, maar er is nog altijd geen akkoord.

Nog geen contractverlenging voor Vrancken

Wouter Vrancken is al eventjes in overleg met STVV over een mogelijke contractverlenging. Voor de supporters gaat het allemaal te traag. Die hadden het al in kannen en kruiken willen zien.

Volgende week zitten we nog eens samen. En je weet, het gaat mij niet om het financiële, maar hoe STVV de toekomst ziet”, vertelt Wouter Vrancken aan De Zondag.

Want kapers zijn er genoeg op de kust. Vrancken zou buitenlandse interesse hebben, maar ook in de Jupiler Pro League zijn er mogelijkheden.

Anderlecht een optie voor Vrancken?

Zoals Anderlecht dat niet voor Schreuder koos. “Dat speelt voor mij hoegenaamd niet. Sowieso geen enkele Belgische club voor de competitie is afgelopen”, is hij heel erg duidelijk.

Tegen paars-wit zal er nog een stevig robbertje gevochten worden voor de derde plek in het klassement. Anderlecht is volgens Vrancken de ploeg van de twee met meer kwaliteit.

“Op papier wel, gezien hun budget. Maar wij zijn goed in het teamgebeuren. Dat jullie ons nu vergelijken met Union, Club Brugge en Anderlecht is al een heel mooi compliment”, besluit Vrancken.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

IXL IXL over Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken Vital Verheyen Vital Verheyen over KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk George McFly George McFly over KV Mechelen - Anderlecht: - Jacques1963. Jacques1963. over Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia André Coenen André Coenen over Westerlo - Club Brugge: 1-2 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - STVV: - Sv1978 Sv1978 over 🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen Swakke25 Swakke25 over Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen Supremepony Supremepony over "Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten" fanskb fanskb over Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved