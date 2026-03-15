Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Wouter Vrancken is einde contract bij STVV. Over een verlenging wordt gesproken, maar er is nog altijd geen akkoord.

Wouter Vrancken is al eventjes in overleg met STVV over een mogelijke contractverlenging. Voor de supporters gaat het allemaal te traag. Die hadden het al in kannen en kruiken willen zien.

“Volgende week zitten we nog eens samen. En je weet, het gaat mij niet om het financiële, maar hoe STVV de toekomst ziet”, vertelt Wouter Vrancken aan De Zondag.

Want kapers zijn er genoeg op de kust. Vrancken zou buitenlandse interesse hebben, maar ook in de Jupiler Pro League zijn er mogelijkheden.

Anderlecht een optie voor Vrancken?

Zoals Anderlecht dat niet voor Schreuder koos. “Dat speelt voor mij hoegenaamd niet. Sowieso geen enkele Belgische club voor de competitie is afgelopen”, is hij heel erg duidelijk.

Tegen paars-wit zal er nog een stevig robbertje gevochten worden voor de derde plek in het klassement. Anderlecht is volgens Vrancken de ploeg van de twee met meer kwaliteit.



Lees ook... Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"›

“Op papier wel, gezien hun budget. Maar wij zijn goed in het teamgebeuren. Dat jullie ons nu vergelijken met Union, Club Brugge en Anderlecht is al een heel mooi compliment”, besluit Vrancken.