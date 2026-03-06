Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

De afgelopen week was er behoorlijk wat mist over een contractverlenging van Wouter Vrancken bij STVV. Dat is er nog altijd niet.

Vrancken kreeg voorstel tot contractverlenging bij STVV

Het contract van Wouter Vrancken loopt eind dit seizoen af. Dat er nog altijd geen verlenging is, baarde de supporters de voorbije weken wel de nodige zorgen.

Zeker ook omdat Vrancken nogal geheimzinnig deed en een vertrek in de zomer niet uitsloot. Ondertussen is er een volgende stap gezet in deze hele saga.

Het Belang van Limburg meldt dat STVV aan Vrancken een voorstel gedaan heeft voor contractverlenging. “Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn”, reageert Wouter Vrancken heel erg duidelijk.

Veel topduels dit weekend

“Maar er wordt gesproken, ja. Er is een voorstel gedaan. Nu ga ik volgende week samenzitten met mijn familie en mijn entourage om alles een beetje te bespreken. De eerste stap is gezet, nu moeten we samen kijken wat onze volgende stap wordt.”

Vrancken focust vooral op het duel tegen Cercle Brugge van dit weekend. Doordat veel ploegen bovenin de klassering tegen elkaar spelen kunnen de Kanaries een gouden zaak doen.





“Je kan elk weekend een goeie zaak doen als je drie punten pakt. We houden ons niet bezig met te kijken naar de andere resultaten, maar willen vooral zelf de draad weer oppikken”, besluit hij.