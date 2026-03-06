Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

Een Braziliaanse sportrechtbank heeft verdediger Gustavo Marques zwaar gestraft na seksistische uitspraken richting een vrouwelijke scheidsrechter. De speler van Red Bull Bragantino kreeg een schorsing van twaalf wedstrijden en moet bovendien een boete van 4.900 euro betalen.

De feiten dateren van 21 februari, na de kwartfinale in de staatscompetitie van São Paulo tegen São Paulo FC. Bragantino verloor die wedstrijd met 2-1 en Marques reageerde na afloop gefrustreerd op de leiding van scheidsrechter Daiane Muniz.

De verdediger haalde hard uit in een interview. “Het was onze droom om de halve finale of zelfs de finale te bereiken, maar zij doodde ons spel”, zei hij. “De federatie moet rekening houden met het belang van zulke wedstrijden en ze niet aan een vrouw geven.”

Gustavo Marques vond het niet kunnen dat een vrouw de match leidde

Daar bleef het niet bij. Volgens Marques is het volgens hem “niet goed” wanneer topduels tegen clubs als Palmeiras of Corinthians door een vrouwelijke scheidsrechter worden geleid. Die uitspraken zorgden meteen voor veel kritiek in Brazilië.

Enkele dagen later probeerde de 24-jarige speler de schade te beperken met een publieke verontschuldiging. “Ik was nerveus en zei dingen die ik niet had mogen zeggen”, gaf hij toe. “Ik heb al met Daiane gesproken en me bij haar verontschuldigd. Ook bij haar assistente, want zij was ook een vrouw.”



Naast de sanctie van de sportrechtbank kreeg Marques volgens lokale media ook een interne straf van zijn club: een boete van vijftig procent van zijn maandloon. De schorsing geldt voor competities in de staat São Paulo, al kan hij voorlopig wel blijven spelen in nationale toernooien zoals de Braziliaanse competitie en beker.