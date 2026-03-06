Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Door de schorsing van Vincent Janssen krijgt Gerard Vandeplas vrijdag opnieuw een kans bij Royal Antwerp FC. De twintigjarige aanvaller zal tegen La Louvière als diepe spits starten. En hopelijk voor The Great Old zijn eerste goal scoren.

Vandeplas legde een opvallend parcours af in de jeugd. Na zijn eerste stappen bij KVK Tienen trok hij naar Oud-Heverlee Leuven en vervolgens naar KRC Genk, waar hij zes jaar op internaat zat en lange tijd de vaste spits in de jeugd was. Later koos hij voor een nieuw project bij STVV.

In 2022 belandde hij uiteindelijk op de Bosuil. Jeugdverantwoordelijke Dario Antico nam hem mee van STVV naar Antwerp, waardoor Vandeplas op jonge leeftijd al bij vier clubs passeerde. Zelf bleef hij altijd rustig onder die vele veranderingen.

Vandeplas wacht nog op zijn eerste goal

Zijn debuut voor de hoofdmacht volgde drie jaar geleden in het kampioenenjaar onder Mark van Bommel. In een 5-0-zege tegen KV Mechelen mocht hij enkele minuten invallen. Later liet hij zich ook opmerken in de Youth League met goals tegen FC Porto en Shakhtar Donetsk.

Toch kreeg zijn ontwikkeling een tegenslag toen hij vorig seizoen drie maanden aan de kant stond na een meniscusoperatie. Ook dit seizoen begon moeilijk: na de zomerstage werd hij teruggezet naar de Young Reds, waar hij wel vijf keer scoorde in elf wedstrijden.

Lees ook... Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken
Sinds de trainerswissel naar Joseph Oosting krijgt Vandeplas opnieuw kansen bij de A-kern. Het enige wat nog ontbreekt is zijn eerste doelpunt. “Ik probeer me daar niet te veel op te focussen”, zegt hij in GvA. “Niet overhaasten. Maar mijn natuurlijke rol is die van diepe spits en ik wil altijd honderd procent energie brengen voor het team.” 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg La Louvière - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
La Louvière
Gerard Vandeplas

Meer nieuws

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

10:30
Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

09:30
4
Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

09:00
2
Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

08:00
Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

08:40
3
Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

07:40
Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

08:20
1
Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

07:20
Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

07:00
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?) Analyse

Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?)

06:00
Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

06:30
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
5
Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

23:00
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
4
Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

22:30
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
2
OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

22:00
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
2
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
16
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
2
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
4
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
7
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig" JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? .. .. over Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" TatstOn TatstOn over Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven" Stigo12 Stigo12 over Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld Jasperd Jasperd over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk mantoch mantoch over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog de zwerte maan de zwerte maan over Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank" FCBalto FCBalto over De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved