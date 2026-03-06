Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Door de schorsing van Vincent Janssen krijgt Gerard Vandeplas vrijdag opnieuw een kans bij Royal Antwerp FC. De twintigjarige aanvaller zal tegen La Louvière als diepe spits starten. En hopelijk voor The Great Old zijn eerste goal scoren.

Vandeplas legde een opvallend parcours af in de jeugd. Na zijn eerste stappen bij KVK Tienen trok hij naar Oud-Heverlee Leuven en vervolgens naar KRC Genk, waar hij zes jaar op internaat zat en lange tijd de vaste spits in de jeugd was. Later koos hij voor een nieuw project bij STVV.

In 2022 belandde hij uiteindelijk op de Bosuil. Jeugdverantwoordelijke Dario Antico nam hem mee van STVV naar Antwerp, waardoor Vandeplas op jonge leeftijd al bij vier clubs passeerde. Zelf bleef hij altijd rustig onder die vele veranderingen.

Vandeplas wacht nog op zijn eerste goal

Zijn debuut voor de hoofdmacht volgde drie jaar geleden in het kampioenenjaar onder Mark van Bommel. In een 5-0-zege tegen KV Mechelen mocht hij enkele minuten invallen. Later liet hij zich ook opmerken in de Youth League met goals tegen FC Porto en Shakhtar Donetsk.

Toch kreeg zijn ontwikkeling een tegenslag toen hij vorig seizoen drie maanden aan de kant stond na een meniscusoperatie. Ook dit seizoen begon moeilijk: na de zomerstage werd hij teruggezet naar de Young Reds, waar hij wel vijf keer scoorde in elf wedstrijden.

Sinds de trainerswissel naar Joseph Oosting krijgt Vandeplas opnieuw kansen bij de A-kern. Het enige wat nog ontbreekt is zijn eerste doelpunt. “Ik probeer me daar niet te veel op te focussen”, zegt hij in GvA. “Niet overhaasten. Maar mijn natuurlijke rol is die van diepe spits en ik wil altijd honderd procent energie brengen voor het team.”