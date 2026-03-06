Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

Joël Ordóñez zal komende zomer alsnog zijn droomtransfer maken. De verdediger van Club Brugge wordt al een tijd gelinkt aan de Premier League en geeft zelf toe dat een stap naar de absolute top zijn ambitie blijft.

De centrale verdediger denkt daarbij ook aan de periode na het volgende WK. “Dat is wel de bedoeling, ja, dat ik nadien naar een grote ploeg verhuis”, zegt Ordóñez in Het Nieuwsblad.

Afgeketste transfer naar Marseille

Afgelopen zomer leek het al zover. De Ecuadoriaan stond dicht bij een transfer naar Olympique de Marseille. “Ik dacht toen wel dat ik naar Marseille zou gaan. Een deal was heel dichtbij”, geeft hij toe. Volgens de berichten kon Club Brugge meer dan 30 miljoen euro ontvangen, maar uiteindelijk ketste de transfer af.

Die periode zorgde voor veel spanning. Hij weigerde zelfs een tijdje te trainen. “Het was een heel moeilijke periode, laat ik het daarop houden.” Ordóñez staat bekend als een rustige persoonlijkheid, maar de gemoederen liepen hoog op. “Ik ben iemand die altijd het hoofd erbij houdt, ook op het veld. Maar op dat moment was ik echt kwaad.”

Toch sloeg de verdediger snel een nieuwe bladzijde om. Hij bleef presteren en kende zelfs een opvallend moment tegen Marseille in Europa. “Dat was een heel speciale match. Ik wilde echt winnen om een statement te maken.”

Ordonez speelt niet voor het geld, maar om naam voor zichzelf te maken

Een nieuwe toptransfer lijkt nu opnieuw in de lucht te hangen. Onder meer Crystal Palace zou in de winter al 40 miljoen euro hebben willen betalen. “Dat zou kunnen. Maar ik wilde sowieso het seizoen bij Club uitdoen, dus dat was geen optie.” De Premier League blijft wel zijn grote droom. “Dat is mijn favoriete competitie. Als kind was ik ook een grote fan van Liverpool FC.”



Ordóñez benadrukt tot slot dat geld niet zijn grootste motivatie is. De verdediger groeide op in moeilijke omstandigheden en kreeg zelfs een voorstel uit Saudi-Arabië van Al-Hilal. “Ik heb geen makkelijke jeugd gehad, dus het is mooi dat ik nu mijn familie kan helpen. Maar geld is geen doel op zich. Ik wil op het hoogste niveau prijzen pakken en mijn naam achterlaten.”